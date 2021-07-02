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Учения. Подводные испытания

Россия начала испытания подводного флота в Арктике

© photo: Sputnik / Pavel L'vov
Политика
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Sputnik Грузия
https://sputnik-georgia.ru/world_politics/20210702/252196189/Rossiya-nachala-ispytaniya-podvodnogo-flota-v-Arktike.html

Учения, которые проходят на глубине свыше 500 метров, проводятся в плановом порядке и продлятся несколько дней

ТБИЛИСИ, 2 июл — Sputnik. Россия начала специальные учения по испытанию вооружения субмарин в глубоководных районах Баренцева и Норвежского морей, сообщает РИА Новости со ссылкой на Северный флот России.

"В мероприятии принимают участие экипажи нескольких подводных лодок, в том числе четвертого поколения", — говорится в релизе.

Испытания проходят на глубинах свыше 500 метров — предельных для большинства современных подлодок.

В начале июня в Баренцевом море также прошли морские маневры. Более 20 кораблей и субмарин отрабатывали защиту арктических рубежей при поддержке 10 самолетов и вертолетов.

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