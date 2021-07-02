Беларусь закрывает границу с Украиной по приказу Лукашенко

Глава Беларуси подчеркнул, что такое решение вызвано большим количеством оружия, поступающеим из Украины

ТБИЛИСИ, 2 июл – Sputnik. Президент Беларуси Александр Лукашенко поручил полностью перекрыть границу с Украиной, сообщает Sputnik Беларусь.

Об этом белорусский лидер заявил в пятницу на торжественном собрании в честь Дня Независимости республики.

© photo : photo : press-service of the Ministry of Foreign Affairs of Belarus Беларусь приостанавливает участие в "Восточном партнерстве"

"Я поручил пограничным войскам полностью перекрыть границу с Украиной", - сказал Лукашенко.

Такое решение, по его словам, продиктовано тем, что из соседней страны в Беларусь поступает большое количество оружия.

Лукашенко заявил, что "отряды самообороны" в Беларуси пытались подорвать узел связи ВМФ России в Вилейк, участники теракта арестованы.