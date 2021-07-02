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Президент Белоруссии А. Лукашенко дал интервью российским журналистам

Беларусь закрывает границу с Украиной по приказу Лукашенко

photo: Press service of the President of the Republic of Belarus
Политика
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Sputnik Грузия
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Глава Беларуси подчеркнул, что такое решение вызвано большим количеством оружия, поступающеим из Украины

ТБИЛИСИ, 2 июл – Sputnik. Президент Беларуси Александр Лукашенко поручил полностью перекрыть границу с Украиной, сообщает Sputnik Беларусь

Об этом белорусский лидер заявил в пятницу на торжественном собрании в честь Дня Независимости республики.

Флаги у здания МИД в Минске
© photo : photo : press-service of the Ministry of Foreign Affairs of Belarus
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"Я поручил пограничным войскам полностью перекрыть границу с Украиной", - сказал Лукашенко.

Такое решение, по его словам, продиктовано тем, что из соседней страны в Беларусь поступает большое количество оружия.

Лукашенко заявил, что "отряды самообороны" в Беларуси пытались подорвать узел связи ВМФ России в Вилейк, участники теракта арестованы.

Теги:
Александр Лукашенко, Беларусь, Украина

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