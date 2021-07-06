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Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров, фото из архива

Лавров предостерег США от попытки вести диалог с Россией с позиции силы

© AP Photo
Политика
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Sputnik Грузия
https://sputnik-georgia.ru/world_politics/20210706/252228757/Lavrov-predostereg-SShA-ot-popytki-vesti-dialog-s-Rossiey-s-pozitsii-sily.html

На переговорах в Женеве возражений не прозвучало, однако сразу после них в Вашингтоне "с удвоенной силой взялись за прежние "нотации", заявил Лавров

ТБИЛИСИ, 6 июл — Sputnik. Министр иностранных дел России Сергей Лавров призвал Вашингтон понять, что попытки вести диалог с Москвой с позиции силы обречены на провал.

"На недружественные действия будем отвечать жестко и решительно", - сказал он в интервью индонезийской газете "Ракьят Мердека".

Лавров довел до внимания, что на саммите в Женеве президент РФ Владимир Путин четко обозначил, что результат на всех направлениях возможен исключительно через нахождение взаимоприемлемого баланса интересов строго на паритетных началах.

В ответ, по словам главы МИД РФ, на переговорах возражений не прозвучало, однако сразу после них в Вашингтоне "с удвоенной силой взялись за прежние "нотации", а также стали выдвигать требования к России.

В Женеве 16 июня состоялась первая встреча лидеров РФ и США Владимира Путина и Джо Байдена. По ее итогам Путин заявил, что договорился с Байденом начать консультации по стратегической стабильности на межведомственном уровне. По словам российского лидера, обе страны осознают особую ответственность за стратегическую стабильность в мире.

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