Пашинян встретится с Путиным в Москве

Среди ключевых тем встречи – реализация заявлений по Карабаху, гуманитарная ситуация и восстановление коммуникаций

ТБИЛИСИ, 6 июл – Sputnik. Исполняющий обязанности премьер-министра Армении Никол Пашинян 7 июля отправится в Москву с рабочим визитом, сообщает Sputnik Армения со ссылкой на пресс-службу Кабмина.

В рамках визита состоятся переговоры Пашиняна с президентом России Владимиром Путиным. Стороны обсудят вопросы армяно-российской стратегической повестки, а также ход реализации трехсторонних заявлений по Карабаху, подписанных лидерами Армении, России и Азербайджана 9 ноября 2020 года и 11 января 2021 года.

Пашинян и Путин обменяются мнениями об оказании гуманитарной помощи населению Нагорного Карабаха, восстановлении экономических и транспортных связей в регионе.

Последний раз и.о. премьер-министра Армении и президент России встречались 7 апреля в Кремле.

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