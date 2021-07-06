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Премьер-министр Армении Никол Пашинян на встрече с президентом России Владимиром Путиным (7 апреля 2021). Москва

Пашинян встретится с Путиным в Москве

© photo: Sputnik / Михаил Климентьев
Политика
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Среди ключевых тем встречи – реализация заявлений по Карабаху, гуманитарная ситуация и восстановление коммуникаций

ТБИЛИСИ, 6 июл – Sputnik. Исполняющий обязанности премьер-министра Армении Никол Пашинян 7 июля отправится в Москву с рабочим визитом, сообщает Sputnik Армения со ссылкой на пресс-службу Кабмина.

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© photo: Sputnik / Stringer
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В рамках визита состоятся переговоры Пашиняна с президентом России Владимиром Путиным. Стороны обсудят вопросы армяно-российской стратегической повестки, а также ход реализации трехсторонних заявлений по Карабаху, подписанных лидерами Армении, России и Азербайджана 9 ноября 2020 года и 11 января 2021 года.

Пашинян и Путин обменяются мнениями об оказании гуманитарной помощи населению Нагорного Карабаха, восстановлении экономических и транспортных связей в регионе.

Последний раз и.о. премьер-министра Армении и президент России встречались 7 апреля в Кремле.

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