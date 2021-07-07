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Москва ответит на каждую попытку нарушить российскую границу - Песков

© REUTERS / SERGEY SMOLENTSEV
Политика
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Министр иностранных дел Великобритании заявил, что корабли ВМС страны продолжат заходить в "территориальные воды Украины"

ТБИЛИСИ, 7 июл - Sputnik. Москва будет принимать меры каждый раз при нарушении государственной границы России британскими кораблями, а также задействует весь дипломатический инструментарий, сказал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, передает РИА Новости.

Так Песков прокомментировал заявление главы МИД Великобритании Доминика Рааба об инциденте с эсминцем Defender. Рааб заявил, что корабли ВМС Великобритании продолжат заходить в "территориальные воды Украины", это вызвало обеспокоенность Кремля.

"И президент России, и на других уровнях было неоднократно уже отмечено, что российская сторона будет принимать должные меры в случае нарушения государственной границы в море. Поэтому в данном случае каждый раз, когда будет нарушаться российская государственная граница, будут приниматься те меры, которые необходимо принимать", - сказал Песков журналистам.

По его словам, пограничники и впредь будут выполнять те действия, которые предписаны им по инструкциям на случай нарушения государственной границы.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
© photo: Sputnik / Alexey Mayshev
Песков рассказал, на какие темы говорили Путин и Байден на саммите

Что касается возможных контактов между Москвой и Лондоном после инцидента с эсминцем, Песков отметил, что сейчас никаких переговоров не ведется, отношения между странами "находятся в подмороженном состоянии".

В конце июня британский эсминец Defender пересек российскую границу в районе мыса Фиолент в Крыму. Российский пограничный корабль после неоднократных предупреждений выполнил предупредительную стрельбу, а самолет Су-24М произвел "предупредительное бомбометание" по курсу движения эсминца. Британское минобороны и канцелярия правительства утверждают, что эсминец не был обстрелян и не находился в российских территориальных водах.

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