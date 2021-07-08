Россия введет войска в Афганистан? Лавров ответил на вопросы

ТБИЛИСИ, 8 июл — Sputnik. Министр иностранных дел России Сергей Лавров, комментируя вопрос о возможном вводе российских войск в Афганистан, заявил, что ответ очевиден, передает РИА Новости.

"Будем ли вводить свои в Афганистан? Я считаю, что ответ очевиден", – сказал глава МИД, выступая в Дальневосточном федеральном университете.

photo : press-service of the Ministry of Defence of Georgia Грузия вывела всех миротворцев из Афганистана

В то же время Лавров отметил, что ОДКБ немедленно рассмотрит возможность помощи Таджикистану в случае нападения боевиков из Афганистана. Он также подчеркнул, что в результате пробуксовки в политическом процессе в Афганистане образуются ниши, куда втягиваются боевики "Исламского государства"*.

Глава МИД также заявил, что вывод американского контингента из Афганистана означает, что США признали свое поражение в этой стране.

В Афганистане идет противостояние правительственных сил с боевиками движения "Талибан"*, которые овладели значительными территориями в сельских районах и развернули наступление на крупные города. Нестабильность в стране нарастает на фоне вывода американских войск.

* Запрещенная в России террористическая организация

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