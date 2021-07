Россия введет войска в Афганистан? Лавров ответил на вопросы

ТБИЛИСИ, 8 июл — Sputnik. Министр иностранных дел России Сергей Лавров, комментируя вопрос о возможном вводе российских войск в Афганистан, заявил, что ответ очевиден, передает РИА Новости.

"Будем ли вводить свои в Афганистан? Я считаю, что ответ очевиден", – сказал глава МИД, выступая в Дальневосточном федеральном университете.