Путин и Пашинян встретились в Москве – детали диалога

Глава российского государства поздравил и. о. премьер-министра Армении с победой его партии на досрочных парламентских выборах.

ТБИЛИСИ, 8 июл — Sputnik. Выборы в Армении показали, что у Никола Пашиняна есть доверие народа, это важнейшее условие для дальнейшего развития страны, заявил президент России Владимир Путин на встрече с и. о. премьера Армении Николом Пашиняном, передает Sputnik Армения.

Российский лидер поздравил и. о. премьера Армении с победой его партии на выборах.

"Хочу еще раз, уже лично, поздравить вас с результатами выборов. Я думаю, что это важно для всех, прежде всего, конечно, для Армении, для армянского народа", – сказал Путин.

Он пояснил, что "такие сложные, острые и чувствительные вопросы, которые нужно решать, можно решать только при обеспечении возможности эффективно работать".

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Путин и Пашинян в ходе переговоров обсудят ситуацию в Карабахе, вопрос о размещении российских военных, которые уже находятся в регионе, и двусторонние отношения. Вместе с тем, он добавил, что подписание документов не планируется.

В Армении 20 июня состоялись досрочные выборы в Национальное Собрание. В них участвовали 25 политических сил – 21 партия и 4 блока. Согласно окончательным результатам голосования, обнародованным ЦИК, партия "Гражданский договор" Никола Пашиняна набрала 53,91% голосов. Основной конкурент в лице блока "Айастан" получил 21,09%, тройку замкнул блок "Честь имею" с 5,22% голосов. Эти три силы проходят в Национальное Собрание восьмого созыва. Блок "Айастан" и блок "Честь имею" подали в КС заявление о признании выборов недействительными. Рассмотрение состоится 9 июля.

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