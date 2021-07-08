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Sputnik V vaksini, arxiv şəkli

Захарова осудила призыв МИД Франции не признавать вакцины из РФ

© AP Photo / Darko Vojinovic
Политика
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Госсекретарь по европейским делам при МИД Франции призвал партнеров не признавать вакцины от COVID-19, сделанные в России и Китае

ТБИЛИСИ, 8 июл - Spunik. Западным политикам пора определиться в своих приоритетах, недопустимо вести себя столь безответственно по отношению к собственным гражданам в условиях пандемии, считают в Москве.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала заявление французского дипломата "неприемлемым". С воем Telegram-канале она процитировала слова Бона:

"Нужно, чтобы список одобренных вакцин, привившись которыми можно въезжать в ЕС, был ограничен. Есть страны, как, например, Испания, которые предпринимали попытки авторизовать другие вакцины - российские или китайские. Мы хотим сказать нашим европейским партнерам: осторожно, скажите 'нет' этим вакцинам".

И подвергла резкой критике.

"Это гибрид расизма, имперского гегемонизма и неонацизма: целым народам отказывают в равных правах и возможностях, делая это вопреки законам, этике и морали, толкая мир к конфронтации в тот момент, когда он проходит тяжелейшие испытания пандемией",- заявила Захарова.

Особенно, по ее словам, поражает "хладнокровие, цинизм и жестокость, с которыми западные страны в период борьбы человечества с эпидемией, перечеркивая свои же собственные гуманистические идеалы, борются за прибыль, не задумываясь о судьбах миллионов жителей нашей планеты".

Захарова убеждена - люди, которым принадлежит авторство этих строк, не имеют отношения к той Франции, которая подарила человечеству идеалы свободы, равенства и братства.'

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