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Выборы в Молдове

Досрочные выборы в парламент проходят в Молдове

© photo: Sputnik / Alexey Mayshev
Политика
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Sputnik Грузия
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В общей сложности на 101 депутатское кресло в высшем законодательном органе республики претендует 1791 человек

ТБИЛИСИ, 11 июл - Sputnik. Досрочные парламентские выборы проходят в Молдове в воскресение, 11 июля, сообщает Sputnik Молдова.

Участие в выборах принимают 20 политических партий, два электоральных блока и один независимый кандидат. В общей сложности на 101 депутатское кресло в высшем законодательном органе республики претендует 1791 человек.

Следить за ходом выборов можно в онлайн-трансляции Sputnik Молдова >>

В гонке участвуют следующие политические игроки, указанные согласно порядковому номеру в избирательном бюллетене:

  • Партия "Европу строим дома" (PACE);
  • Партия коллективного действия — Гражданский конгресс;
  • Блок "Ренато Усатый";
  • Партия "Шор";
  • Партия "Действие и солидарность";
  • Блок коммунистов и социалистов;
  • Движение профессионалов "Speranţa — Надежда";
  • Демократическая партия Молдовы;
  • Партия "Платформа "Достоинство и правда";
  • Партия национального единства;
  • Партия  "Демократия дома" (Democrația Acasă);
  • Партия "Мы" (NOI);
  • Партия развития и консолидации Молдовы;
  • Партия "Альянс за объединение румын" (AUR);
  • Экологическая партия зеленых;
  • Партия закона и справедливости;
  • Партия "Сила народа";
  • Партия регионов Молдовы;
  • Партия "Патриоты Молдовы";
  • "Партия Перемен";
  • Партия "Новый исторический выбор";
  • Партия трудящихся;
  • Вячеслав Валько (независимый кандидат).

Согласно Кодексу о выборах, минимальный порог для прохождения в парламент для партий или других общественно-политических организаций составляет 5%, для избирательного блока – 7%, а для независимых кандидатов – 2%.

По закону партии, другие общественно-политические организации, избирательные блоки и независимые кандидаты, набравшие количество голосов, менее указанного выше, постановлением ЦИК исключаются из процесса распределения мандатов.

Выборы могут быть признаны несостоявшимися, если в них примут участие менее одной трети лиц, включенных в списки избирателей.

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