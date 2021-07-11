Досрочные выборы в парламент проходят в Молдове

В общей сложности на 101 депутатское кресло в высшем законодательном органе республики претендует 1791 человек

ТБИЛИСИ, 11 июл - Sputnik. Досрочные парламентские выборы проходят в Молдове в воскресение, 11 июля, сообщает Sputnik Молдова.

Участие в выборах принимают 20 политических партий, два электоральных блока и один независимый кандидат. В общей сложности на 101 депутатское кресло в высшем законодательном органе республики претендует 1791 человек.

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В гонке участвуют следующие политические игроки, указанные согласно порядковому номеру в избирательном бюллетене:

Партия "Европу строим дома" (PACE);

Партия коллективного действия — Гражданский конгресс;

Блок "Ренато Усатый";

Партия "Шор";

Партия "Действие и солидарность";

Блок коммунистов и социалистов;

Движение профессионалов "Speranţa — Надежда";

Демократическая партия Молдовы;

Партия "Платформа "Достоинство и правда";

Партия национального единства;

Партия "Демократия дома" (Democrația Acasă);

Партия "Мы" (NOI);

Партия развития и консолидации Молдовы;

Партия "Альянс за объединение румын" (AUR);

Экологическая партия зеленых;

Партия закона и справедливости;

Партия "Сила народа";

Партия регионов Молдовы;

Партия "Патриоты Молдовы";

"Партия Перемен";

Партия "Новый исторический выбор";

Партия трудящихся;

Вячеслав Валько (независимый кандидат).

Согласно Кодексу о выборах, минимальный порог для прохождения в парламент для партий или других общественно-политических организаций составляет 5%, для избирательного блока – 7%, а для независимых кандидатов – 2%.

По закону партии, другие общественно-политические организации, избирательные блоки и независимые кандидаты, набравшие количество голосов, менее указанного выше, постановлением ЦИК исключаются из процесса распределения мандатов.

Выборы могут быть признаны несостоявшимися, если в них примут участие менее одной трети лиц, включенных в списки избирателей.