Досрочные выборы в парламент проходят в Молдове

ТБИЛИСИ, 11 июл - Sputnik. Досрочные парламентские выборы проходят в Молдове в воскресение, 11 июля, сообщает Sputnik Молдова.
Участие в выборах принимают 20 политических партий, два электоральных блока и один независимый кандидат. В общей сложности на 101 депутатское кресло в высшем законодательном органе республики претендует 1791 человек.
Следить за ходом выборов можно в онлайн-трансляции Sputnik Молдова >>
В гонке участвуют следующие политические игроки, указанные согласно порядковому номеру в избирательном бюллетене:
- Партия "Европу строим дома" (PACE);
- Партия коллективного действия — Гражданский конгресс;
- Блок "Ренато Усатый";
- Партия "Шор";
- Партия "Действие и солидарность";
- Блок коммунистов и социалистов;
- Движение профессионалов "Speranţa — Надежда";
- Демократическая партия Молдовы;
- Партия "Платформа "Достоинство и правда";
- Партия национального единства;
- Партия "Демократия дома" (Democrația Acasă);
- Партия "Мы" (NOI);
- Партия развития и консолидации Молдовы;
- Партия "Альянс за объединение румын" (AUR);
- Экологическая партия зеленых;
- Партия закона и справедливости;
- Партия "Сила народа";
- Партия регионов Молдовы;
- Партия "Патриоты Молдовы";
- "Партия Перемен";
- Партия "Новый исторический выбор";
- Партия трудящихся;
- Вячеслав Валько (независимый кандидат).
Согласно Кодексу о выборах, минимальный порог для прохождения в парламент для партий или других общественно-политических организаций составляет 5%, для избирательного блока – 7%, а для независимых кандидатов – 2%.
По закону партии, другие общественно-политические организации, избирательные блоки и независимые кандидаты, набравшие количество голосов, менее указанного выше, постановлением ЦИК исключаются из процесса распределения мандатов.
Выборы могут быть признаны несостоявшимися, если в них примут участие менее одной трети лиц, включенных в списки избирателей.