11:07 12 Июля 2021
Грузия
русქარ
Прямой эфир
  • EUR3.7309
  • 100 RUB4.2357
  • USD3.1455
Поиск
Досрочные парламентские выборы в Молдове

На досрочных парламентских выборах в Молдове побеждает пропрезидентская партия

© photo: Sputnik / Mikhay Karush
Политика
Получить короткую ссылку
93 0 0
https://cdn2.img.sputnik-georgia.com/images/07e5/07/0c/252285951.jpg
Sputnik Грузия
https://sputnik-georgia.ru/world_politics/20210712/252285979/Na-dosrochnykh-parlamentskikh-vyborykh-v-Moldove-pobezhdaet-proprezidentskaya-partiya.html

В парламент по-прежнему проходят три электоральных конкурента – Партия "Действие и солидарность" (PAS), Блок коммунистов и социалистов и Партия "Шор"

ТБИЛИСИ, 12 июл – Sputnik. После обработки 99,16% протоколов с 2 132 избирательных участков, Партия "Действие и солидарность" (PAS) получает 52,37% голосов, сообщает Sputnik Молдова.

 

В Молдове в воскресенье прошли досрочные парламентские выборы. В них приняли участие 22 партии и блока и один независимый кандидат. На момент закрытия участков явка превысила 48%, выборы признаны состоявшимися.

Флаги Грузии и США над площадью Европы
© Sputnik / Alexander Imedashvili
Соглашение об "Ассоциированном трио" Молдовы, Украины и Грузии - взгляд из России

Согласно данным ЦИК, в парламент также проходят Блок коммунистов и социалистов – 27,48% и Партия "Шор" – 5,80%. Остальные кандидаты не могут преодолеть избирательный порог.

Согласно Кодексу о выборах минимальный порог для прохождения в парламент для партий или других общественно-политических организаций составляет 5%, для избирательного блока – 7%, а для независимых кандидатов – 2%.

По закону партии, другие общественно-политические организации, избирательные блоки и независимые кандидаты, набравшие количество голосов менее указанного выше, постановлением ЦИК исключаются из процесса распределения мандатов.

Главные темы

Орбита Sputnik


Новости
Все новости
Все новости
Колумнисты
Прогулки по Тифлису
Мультимедиа
Плакаты и лозунги. Акция протеста Система убивает! Выходи за жизнь! у здания парламента 11 июля 2021 года с требованием отставки правительства
"За Лексо!": в Грузии вспыхнули протесты из-за смерти телеоператора – фото
Смерть журналиста вывела людей на улицы Тбилиси - видео акции у парламента
Смерть журналиста вывела людей на улицы Тбилиси - видео акции у парламента
От чего умирают жители Грузии?
От чего умирают жители Грузии?
История Грузии - интересно!
Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться