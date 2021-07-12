На досрочных парламентских выборах в Молдове побеждает пропрезидентская партия

В парламент по-прежнему проходят три электоральных конкурента – Партия "Действие и солидарность" (PAS), Блок коммунистов и социалистов и Партия "Шор"

ТБИЛИСИ, 12 июл – Sputnik. После обработки 99,16% протоколов с 2 132 избирательных участков, Партия "Действие и солидарность" (PAS) получает 52,37% голосов, сообщает Sputnik Молдова.

В Молдове в воскресенье прошли досрочные парламентские выборы. В них приняли участие 22 партии и блока и один независимый кандидат. На момент закрытия участков явка превысила 48%, выборы признаны состоявшимися.

Согласно данным ЦИК, в парламент также проходят Блок коммунистов и социалистов – 27,48% и Партия "Шор" – 5,80%. Остальные кандидаты не могут преодолеть избирательный порог.

Согласно Кодексу о выборах минимальный порог для прохождения в парламент для партий или других общественно-политических организаций составляет 5%, для избирательного блока – 7%, а для независимых кандидатов – 2%.

По закону партии, другие общественно-политические организации, избирательные блоки и независимые кандидаты, набравшие количество голосов менее указанного выше, постановлением ЦИК исключаются из процесса распределения мандатов.