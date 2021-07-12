Ангела Меркель во время визита в США получит 18-ю ученую степень

В ходе визита в США Меркель обсудит с Байденом двусторонние отношения, а также глобальные проблемы

ТБИЛИСИ, 12 июл — Sputnik. Степень почетного доктора университета Джонса Хопкинса получит канцлер ФРГ Ангела Меркель во время визита в США, заявил на брифинге в Берлине официальный представитель кабинета министров ФРГ Штеффен Зайберт.

"Канцлер во время церемонии в Вашингтоне получит степень почетного доктора университета Джонса Хопкинса", - сказал он, добавив, что "вместе с университетом Джонса Хопкинса это будет 18-я почетная ученая степень".

Визит Меркель в США состоится 14-16 июля. Президент США Джо Байден примет канцлера ФРГ в Белом доме в четверг, сообщает РИА Новости.

Лидеры намерены обсудить двусторонние отношения, а также глобальные проблемы. Одним из вопрос обсуждения станет "Северный поток 2".

После переговоров с президентом США Джо Байденом и совместной пресс-конференции лидеров двух стран в Вашингтоне 15 июля американская сторона организует ужин для Меркель и ее супруга Йоахима Зауэра.