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Федеральный канцлер Германии Ангела Меркель

Ангела Меркель во время визита в США получит 18-ю ученую степень

© photo: Sputnik / Alexey Vitvitsky
Политика
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https://sputnik-georgia.ru/world_politics/20210712/252295600/Angela-Merkel-vo-vremya-vizita-v-SShA-poluchit-18-yu-uchenuyu-stepen.html

В ходе визита в США Меркель обсудит с Байденом двусторонние отношения, а также глобальные проблемы

ТБИЛИСИ, 12 июл — Sputnik. Степень почетного доктора университета Джонса Хопкинса получит канцлер ФРГ Ангела Меркель во время визита в США, заявил на брифинге в Берлине официальный представитель кабинета министров ФРГ Штеффен Зайберт.

"Канцлер во время церемонии в Вашингтоне получит степень почетного доктора университета Джонса Хопкинса", - сказал он, добавив, что "вместе с университетом Джонса Хопкинса это будет 18-я почетная ученая степень".

Федеральный канцлер ФРГ Ангела Меркель
© photo: Sputnik / Alexey Vitvitsky
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Визит Меркель в США состоится 14-16 июля. Президент США Джо Байден примет канцлера ФРГ в Белом доме в четверг, сообщает РИА Новости.

Лидеры намерены обсудить двусторонние отношения, а также глобальные проблемы. Одним из вопрос обсуждения станет "Северный поток 2".

После переговоров с президентом США Джо Байденом и совместной пресс-конференции лидеров двух стран в Вашингтоне 15 июля американская сторона организует ужин для Меркель и ее супруга Йоахима Зауэра.

Теги:
Университет Джонса Хопкинса, Ангела Меркель, США, Германия

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