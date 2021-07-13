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Спасатели работают на месте обрушения здания гостиницы в Сучжоу, провинция Цзянсу

В Китае обрушилась гостиница: восемь погибших, под завалами остаются люди

© REUTERS / CHINA DAILY
Политика
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Sputnik Грузия
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Что стало причиной обрушения здания гостиницы пока не известно, на месте продолжают работать спасатели

ТБИЛИСИ, 13 июл — Sputnik. Число жертв обрушения здания гостиницы в провинции Цзянсу на востоке Китая возросло до восьми, еще девять человек числятся пропавшими без вести, говорится в заявлении правительства города.

Обрушение здания отеля "Сыцзи Кайюань" в городе Сучжоу произошло в понедельник во второй половине дня по пока неизвестной причине. Удалось установить, что после обрушения здания в ловушке под завалами оказались 23 человека. Ранее сообщалось об одном погибшем и 10 пропавших.

"По состоянию на утро вторника в результате поисково-спасательных работ из-под завалов удалось вытащить 14 человек, один из них вернулся домой без каких-либо травм, пять человек находятся в стабильном состоянии, восемь погибли", – говорится в заявлении правительства Сучжоу.

На месте продолжается поисково-спасательная операция.

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