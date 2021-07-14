15:44 14 Июля 2021
Грузия
русქარ
Прямой эфир
  • EUR3.7201
  • 100 RUB4.2424
  • USD3.1404
Поиск
Мэр Тбилиси Каха Каладзе встретился с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым

Каладзе встретился с Алиевым в Баку

photo: Kakha Kaladze / FB
Политика
Получить короткую ссылку
79 0 0
https://cdn2.img.sputnik-georgia.com/images/07e5/07/0e/252315655.jpg
Sputnik Грузия
https://sputnik-georgia.ru/world_politics/20210714/252316243/Kaladze-vstretilsya-s-Alievym-v-Baku.html

Глава грузинского столицы поблагодарил президента Азербайджана за теплый прием в Баку

ТБИЛИСИ, 14 июл — Sputnik. Мэр Тбилиси Каха Каладзе в ходе визита в Баку встретился с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым, обсудив вопросы сотрудничества между двумя странами, говорится в сообщении пресс-службы столичного городского правительства.

Мэр Тбилиси Каха Каладзе встретился с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым
photo: Tbilici City Hall
Мэр Тбилиси Каха Каладзе встретился с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым

Политики отметили важность оформленного накануне меморандума о том, что Тбилиси и Баку стали городами-побратимами.

"Лично для меня Азербайджан – дружественная страна, у меня здесь много друзей. Я часто бывал в вашей столице в качестве министра энергетики и, на мой взгляд, она с каждым днем ​​становится все красивее. Хочу поблагодарить вас за отличное гостеприимство", – сказал Каладзе.

На встрече президент Азербайджана рассказал о важности братства между Баку и Тбилиси и отметил личный вклад Каладзе в укрепление грузино-азербайджанских отношений.

"В мире много красивых городов, но Баку и Тбилиси отличаются характерной красотой и культурой, с большим вниманием к историческим памятникам. Я знаю, что вы прилагаете большие усилия для улучшения Тбилиси, а также для развития отношений между Азербайджаном и Грузией", – сказал Алиев.

В настоящее время постоянные дружественные связи Тбилиси поддерживает с 20 городами разных стран мира. Баку стал двадцать первым. Столицы Грузии и Азербайджана с 1997 года являются городами-партнерами.

Дружба некоторых городов мира с Тбилиси насчитывает уже несколько десятков лет. Первый город, с которым Тбилиси начал дружить, – немецкий Саарбрюккен. Это было первое соглашение, оформленное между советским городом и городом западной Германии.

Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

Главные темы

Орбита Sputnik


Новости
Все новости
Все новости
Колумнисты
Прогулки по Тифлису
Мультимедиа
Похороны оператора ТВ Пирвели Лексо Лашкарава 13 июля 2021 года
Коридор из видеокамер: в Тбилиси похоронили оператора ТВ "Пирвели" - фото
Жертвами обрушения гостиницы в Китае стали 17 человек - видео
Жертвами обрушения гостиницы в Китае стали 17 человек - видео
Индийский штамм коронавируса: симптомы и отличия
Индийский штамм COVID: симптомы и отличия
История Грузии - интересно!
Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться