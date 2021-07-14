Каладзе встретился с Алиевым в Баку

ТБИЛИСИ, 14 июл — Sputnik. Мэр Тбилиси Каха Каладзе в ходе визита в Баку встретился с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым, обсудив вопросы сотрудничества между двумя странами, говорится в сообщении пресс-службы столичного городского правительства.

photo: Tbilici City Hall Мэр Тбилиси Каха Каладзе встретился с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым

Политики отметили важность оформленного накануне меморандума о том, что Тбилиси и Баку стали городами-побратимами.

"Лично для меня Азербайджан – дружественная страна, у меня здесь много друзей. Я часто бывал в вашей столице в качестве министра энергетики и, на мой взгляд, она с каждым днем ​​становится все красивее. Хочу поблагодарить вас за отличное гостеприимство", – сказал Каладзе.

На встрече президент Азербайджана рассказал о важности братства между Баку и Тбилиси и отметил личный вклад Каладзе в укрепление грузино-азербайджанских отношений.

"В мире много красивых городов, но Баку и Тбилиси отличаются характерной красотой и культурой, с большим вниманием к историческим памятникам. Я знаю, что вы прилагаете большие усилия для улучшения Тбилиси, а также для развития отношений между Азербайджаном и Грузией", – сказал Алиев.

В настоящее время постоянные дружественные связи Тбилиси поддерживает с 20 городами разных стран мира. Баку стал двадцать первым. Столицы Грузии и Азербайджана с 1997 года являются городами-партнерами.

Дружба некоторых городов мира с Тбилиси насчитывает уже несколько десятков лет. Первый город, с которым Тбилиси начал дружить, – немецкий Саарбрюккен. Это было первое соглашение, оформленное между советским городом и городом западной Германии.

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