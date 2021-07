В Беларуси рассказали, о чем говорили Путин и Лукашенко

ТБИЛИСИ, 14 июл — Sputnik. Пресс-секретарь президента Беларуси Наталья Эйсмонт раскрыла детали переговоров российского лидера Владимира Путина и его белорусского коллеги Александра Лукашенко на встрече в Санкт-Петербурге. Об этом пишет РИА Новости.

По ее словам, среди тем переговоров был вывод американских войск из Афганистана и связанные с этим угрозы безопасности, а также противодействие им со стороны государств — членов ОДКБ. В Афганистане идет противостояние правительственных сил с талибами, которые овладели значительными территориями в сельских районах и развернули наступление на крупные города. Нестабильность нарастает на фоне обещаний администрации США до 11 сентября закончить вывод войск из республики.

Также президенты обсудили проведение масштабных учений НАТО и планы альянса по строительству военных баз на Украине. Как ранее отмечали в посольстве России в США, масштаб маневров НАТО в Черном море повышает риски непреднамеренных инцидентов, поэтому Москва призывает Вашингтон и его союзников отказаться от подобных мероприятий.

Пресс-секретарь рассказала, что по итогам саммита правительствам двух стран поручили выработать совместный план противодействия ограничениям со стороны западных стран. По ее словам, на встрече обсудили и снятие барьеров на поставки белорусской продукции, в том числе в сфере госзакупок.