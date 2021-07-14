В Беларуси рассказали, о чем говорили Путин и Лукашенко

По итогам саммита правительствам двух стран поручили выработать совместный план противодействия ограничениям со стороны западных стран

ТБИЛИСИ, 14 июл — Sputnik. Пресс-секретарь президента Беларуси Наталья Эйсмонт раскрыла детали переговоров российского лидера Владимира Путина и его белорусского коллеги Александра Лукашенко на встрече в Санкт-Петербурге. Об этом пишет РИА Новости.

По ее словам, среди тем переговоров был вывод американских войск из Афганистана и связанные с этим угрозы безопасности, а также противодействие им со стороны государств — членов ОДКБ. В Афганистане идет противостояние правительственных сил с талибами, которые овладели значительными территориями в сельских районах и развернули наступление на крупные города. Нестабильность нарастает на фоне обещаний администрации США до 11 сентября закончить вывод войск из республики.

Также президенты обсудили проведение масштабных учений НАТО и планы альянса по строительству военных баз на Украине. Как ранее отмечали в посольстве России в США, масштаб маневров НАТО в Черном море повышает риски непреднамеренных инцидентов, поэтому Москва призывает Вашингтон и его союзников отказаться от подобных мероприятий.

"Международная повестка — западная политика в отношении Беларуси и России, в частности Европейского союза и США. Украина", — приводит слова Эйсмонт агентство Белта.

Пресс-секретарь рассказала, что по итогам саммита правительствам двух стран поручили выработать совместный план противодействия ограничениям со стороны западных стран. По ее словам, на встрече обсудили и снятие барьеров на поставки белорусской продукции, в том числе в сфере госзакупок.

photo: Press service of the President of the Republic of Belarus Беларусь закрывает границу с Украиной по приказу Лукашенко

"Третий блок — безопасность и оборона, противодействие терроризму, кибербезопасность. В этой части у стран подходы абсолютно едины. Взаимная поддержка и договоренность действовать совместно", — подчеркнула Эйсмонт.

Ранее Лукашенко назвал безопасность Беларуси и России ключевым вопросом, которому сейчас необходимо уделять все внимание.

Встреча двух лидеров прошла накануне в Северной столице — как отметила Эйсмонт, по инициативе российской стороны. Переговоры продолжались более пяти часов. Как указала пресс-секретарь, одним из поводов стало письмо Лукашенко Путину, "касающееся экономики и финансов", а также противодействие санкционной политике Запада.