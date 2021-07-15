Захарова оценила ситуацию в Афганистане цитатой Жванецкого

В Вашингтоне ранее сообщили, что эвакуация афганцев, помогавших американцам, начнется в конце июля

ТБИЛИСИ, 15 июл — Sputnik. Официальный представитель МИД России Мария Захарова отреагировала на решение властей США начать эвакуацию афганцев, помогавших американцам в этой стране, словами писателя-сатирика Михаила Жванецкого, передает РИА Новости.

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В Белом доме ранее подтвердили, что эвакуация афганцев, помогавших американцам, начнется в конце июля. Вашингтон намерен вывезти всех отвечающих критериям граждан до окончательного ухода американских войск из этой страны.

"Вспомнился Жванецкий: "Отрегулировал. Все вот так – хоть не приходи, полный порядок". Такую демократию в Афганистане американцы отрегулировали, что хоть народ вывози. И не приходи. Все вот так", – написала Захарова в своем Telegram-канале.

В Афганистане идет противостояние правительственных сил с боевиками движения "Талибан"*, которые овладели значительными территориями в сельских районах и развернули наступление на крупные города.

Нестабильность в Афганистане нарастает на фоне обещаний американских властей до 11 сентября завершить вывод войск с афганской земли. В 2020 году Вашингтон и представители "Талибана"* подписали первое более чем за 18 лет войны соглашение о мире, которое предусматривает вывод иностранных войск из Афганистана за 14 месяцев и начало межафганского диалога после обмена пленными.

Спецпредставитель президента России по Афганистану, директор второго департамента Азии МИД России Замир Кабулов заявил в среду в интервью РИА Новости, что талибы* взяли под контроль до половины уездов в Афганистане из более чем 400. Боевые действия в этой стране, по его прогнозу, могут продлиться еще два месяца, однако полностью под свой контроль Афганистан талибы* не возьмут.

* Террористическая организация, запрещенная в России

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