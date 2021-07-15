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Автомобиль во время презентации водородного топлива

Европейские автогиганты могут прекратить выпуск автомобилей на обычном топливе

© photo: Sputnik / Alexey Mayshev
Политика
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Сделать Европейский континент первым углеродно-нейтральным - такую инициативу поддерживает Еврокомиссия

ТБИЛИСИ, 15 июл – Sputnik. Запретить к 2035 году выпуск автомобилей на углеводородном топливе с тем, чтобы сделать европейский континент первым углеродно-нейтральным, предлагает Евросоюз - об этом на брифинге в среду заявила председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.

"Мы надеемся в 2035 году перейти на автомобили с нулевым уровнем вредных выбросов. Сохранятся подержанные автомобили (с двигателями внутреннего сгорания), но мы надеемся, что все новые будут с нулевым уровнем вредных выбросов", — цитирует фон дер Ляйен "Известия".

Верховный представитель Европейского союза по иностранным делам и политике безопасности Европейского Союза Федерика Могерини
© photo: Sputnik / Alexey Vitvitsky
Евросоюз признает изменения климата угрозой для безопасности

По ее словам, модель роста ЕС основана на инновациях, чистой энергии и экономике замкнутого цикла производства. Постепенно к 2050 году Евросоюз намерен прийти и к выработке исключительно чистой электроэнергии, заключила она.

Ранее Bloomberg сообщал, что страны Евросоюза планируют полностью отказаться от автомобилей с двигателями внутреннего сгорания к 2035 году.

Производители автомобилей сделают ставку на электрокары. Еврокомиссия потребует, чтобы выбросы от новых транспортных средств снизились на 65%. Показателя необходимо будет достичь к 2030 году. А уже к 2035 году выбросы должны сократиться на 100%.

Именно на легковые автомобили приходится 12% всех углеродных выбросов в ЕС. К 2030 году авто должны стать безопаснее для климата на 37,5%.

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