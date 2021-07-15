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Брюссель грозит судом Варшаве и Будапешту из-за прав секс-меньшинств

© AP Photo / Czarek Sokolowski
Политика
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В ЕК выступают против принятого в Венгрии закона, запрещающего распространение среди несовершеннолетних материалов о гомосексуальности и смене пола

ТБИЛИСИ, 15 июл — Sputnik. Европейская комиссия пригрозила подать в суд на Польшу и Венгрию из-за нарушений прав представителей ЛГБТ-сообщества в этих странах, говорится в опубликованном в четверг коммюнике, сообщает РИА Новости.

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В Еврокомиссии выступают против принятого недавно в Венгрии закона, запрещающего распространение среди несовершеннолетних материалов о гомосексуальности и смене пола.

Также Еврокомиссия не согласна с тем, что власти ряда польских регионов объявили свои территории "зонами, свободными от ЛГБТ". Из-за этого Польша столкнулась с резкой критикой со стороны европейских структур и угрозами ограничения финансирования из европейских фондов.

"Европейская комиссия открывает процедуру против Венгрии и Польши в сфере равенства и защиты фундаментальных прав… У обоих государств есть два месяца, чтобы ответить на аргументы, выдвинутые Европейской комиссией. В противном случае им будет направлено мотивированное мнение, а на следующем этапе последует обращение в Суд Европейского союза", - говорится в документе.

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