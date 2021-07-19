Алиев встретится с Путиным в Москве: основное внимание будет уделено Карабаху

Алиев прибудет в российскую столицу с рабочим визитом. Лидеры обменяются мнениями по актуальным региональным проблемам

ТБИЛИСИ, 19 июл — Sputnik. Президент России Владимир Путин 20 июля в Москве проведет переговоры с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым, основное внимание будет уделено договоренностям по Карабаху, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу Кремля.

Отмечается, что Алиев будет находиться в России с рабочим визитом. Предполагается рассмотреть ключевые вопросы дальнейшего укрепления российско-азербайджанских отношений стратегического партнерства с акцентом на торгово-инвестиционное и гуманитарное сотрудничество.

Кроме того, лидеры обменяются мнениями по актуальным региональным проблемам.

"Основное внимание будет уделено практическим аспектам реализации договоренностей лидеров России, Азербайджана и Армении по Нагорному Карабаху от 9 ноября 2020 года и 11 января 2021 года, в том числе решению задач по разблокированию и развитию экономических и транспортных связей", — добавляется в сообщении.

Последний раз президент Азербайджана посетил Москву в январе 2021 года для участия в подписании трехстороннего соглашения по Карабаху.

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