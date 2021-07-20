Эрдоган назвал условия, на которых Турция согласится управлять аэропортом в Кабуле

ТБИЛИСИ, 20 июл — Sputnik. Турция готова взять на себя управление аэропортом в Кабуле, если договорится с США об условиях, заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в ходе визита в самопровозглашенную республику Северного Кипра, передает РИА Новости.

Ранее глава Минобороны Турции Хулуси Акар заявил, что Анкара предложила обеспечить охрану кабульского аэропорта после вывода войск США при выполнении ряда выдвинутых ею условий. Позже он сообщил, что окончательное решение еще не принято, ведутся переговоры с США и Афганистаном.

Как отметил Эрдоган, сейчас в Афганистане новый период – там находятся три игрока: НАТО, США и Турция.

"США приняли решение уйти и захотели, чтобы мы управляли аэропортом, которым мы и так уже 20 лет управляем. Мы положительно смотрим на эту ситуацию, но у нас при этом есть свои условия", – отметил турецкий лидер.

Он перечислил эти условия. Первое: США должны быть на стороне Турции в дипломатических переговорах. Второе: по возможностям логистики США мобилизуются для турок. Ресурсы, которые там находятся, должны быть переданы Турции.

"Кроме этого, есть проблемы финансовые и административные. США должны поддержать Турцию и в этих вопросах. Если наши условия будут соблюдены, то мы подумаем о том, чтобы взять на себя управление аэропортом в Кабуле", – отметил Эрдоган.

Напомним, в июне советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан заявил, что Турция планирует обеспечивать безопасность аэропорта Кабула после ухода США из Афганистана. По его словам, об этом говорили президенты двух стран Джо Байден и Реджеп Тайип Эрдоган.

Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале