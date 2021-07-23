Глава МИД России предостерег от испытания ОДКБ "на прочность"

Россия на предстоящих консультациях в Пакистане будет добиваться прекращения огня в республике, отметил Лавров

ТБИЛИСИ, 23 июл — Sputnik. Министр иностранных дел России Сергей Лавров предостерег от "испытания на прочность" Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ).

"Мы очень твердо надеемся, что никому в Афганистане в голову не придет испытывать на прочность Договор о коллективной безопасности и пытаться начинать агрессивные действия против кого-то из его членов", - заявил он во время вебинара "Внешняя политика России: успехи, вызовы, задачи и перспективы".

По словам Лаврова, Россия на предстоящих консультациях в Пакистане будет добиваться прекращения огня в республике. Позиция России и стран Центральной Азии заключается в выполнении обязательств в рамках ОДКБ, подчеркнул глава ведомства.

Также Лавров указал, что отсутствие политического процесса в Афганистане создает дополнительные риски.

Несмотря на проведенные ранее переговоры между правительством республики и участниками запрещенного в России радикального движения "Талибан", стороны так и не смогли прийти к решению о прекращении огня.

Лавров отметил, что боевики контролируют от 70 до 80% территории страны и выходят на ее северные рубежи. "Политический вакуум" активно используют террористические группировки.

Вооруженное противостояние между правительством и "Талибаном" в Афганистане вспыхнуло с новой силой на фоне вывода войск США и НАТО.

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