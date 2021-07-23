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Лавров: Россия не даст втянуть себя в затратную гонку вооружений

© photo: Sputnik / Сергей Мамонтов
Политика
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Односторонние уступки Западу будут расцениваться как слабость, убежден российский министр

ТБИЛИСИ, 23 июл – Sputnik. Россия не даст втянуть себя в новую затратную гонку вооружений, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров в ходе вебинара "Внешняя политика России: успехи, вызовы, задачи и перспективы", передает РИА Новости.

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров
© photo: Sputnik / Alexey Filippov
Лавров заявил о попытках Запада сформировать вокруг России пояс нестабильности

"Мы не будем принимать во внимание всякие угрозы и ультиматумы, кроме того, что будем им решительно противостоять, но укрепляя свой суверенитет... Мы не будем скатываться ни к самоизоляции, ни к конфронтации. И не допустим вовлечения России, нас этим часто пугают, в том числе некоторые оппозиционеры внутри страны, не допустим вовлечения России в новую затратную гонку вооружений. У нас уже есть все, что необходимо для того, чтобы себя защитить", - сказал глава российского внешнеполитического ведомства.

По словам Лаврова, любые односторонние уступки Западу будут расценены как слабость.

"Я убежден, не просто убежден, а у нас есть уже опыт 1980-х-начала 1990-х, что любые односторонние уступки с нашей стороны будут расценены исключительно как слабость. Как наши партнеры умеют это делать - они любые односторонние уступки прикарманивают и затем выдвигают все новые и новые неприемлемые требования", - сказал российский министр.

Лавров подчеркнул, что Москва будет проводить самостоятельную, национально ориентированную и прагматичную внешнюю политику.

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