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Байден опасается санкций против Путина и его окружения, пишут СМИ

© photo: Sputnik / Mikhail Metzel
Политика
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Sputnik Грузия
https://sputnik-georgia.ru/world_politics/20210728/252440328/Bayden-opasaetsya-sanktsiy-protiv-Putina-i-ego-okruzheniya-pishut-SMI.html

По данным СМИ, в США опасаются, что чрезмерно жесткие меры приведут к кризису в России, и ядерное оружие может попасть в ненадежные руки

ТБИЛИСИ, 28 июл — Sputnik. Администрация президента США Джо Байдена избегает введения санкций против президента РФ Владимира Путина и его окружения, сообщает издание Politico со ссылкой на источники. Об этом пишет РИА Новости.

Согласно изданию, советники Байдена не уверены, что введение санкций против российской власти приведет к ощутимым результатам. Высшие должностные лица из американской администрации утверждают, что санкции против российских олигархов только усилят их зависимость от государства, и ссылаются на аналогичные санкции, наложенные при Бараке Обаме и Дональде Трампе.

По данным Politico, в США опасаются, что чрезмерно жесткие меры приведут к кризису в России. Американские должностные лица, памятуя о "хаосе эры после Холодной войны", учитывают тот факт, что при подобном развитии событий российское ядерное оружие может попасть в ненадежные руки, отмечает издание.

Теги:
Антироссийские санкции, США, Владимир Путин, Джо Байден

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