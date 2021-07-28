Байден опасается санкций против Путина и его окружения, пишут СМИ

По данным СМИ, в США опасаются, что чрезмерно жесткие меры приведут к кризису в России, и ядерное оружие может попасть в ненадежные руки

ТБИЛИСИ, 28 июл — Sputnik. Администрация президента США Джо Байдена избегает введения санкций против президента РФ Владимира Путина и его окружения, сообщает издание Politico со ссылкой на источники. Об этом пишет РИА Новости.

Согласно изданию, советники Байдена не уверены, что введение санкций против российской власти приведет к ощутимым результатам. Высшие должностные лица из американской администрации утверждают, что санкции против российских олигархов только усилят их зависимость от государства, и ссылаются на аналогичные санкции, наложенные при Бараке Обаме и Дональде Трампе.

По данным Politico, в США опасаются, что чрезмерно жесткие меры приведут к кризису в России. Американские должностные лица, памятуя о "хаосе эры после Холодной войны", учитывают тот факт, что при подобном развитии событий российское ядерное оружие может попасть в ненадежные руки, отмечает издание.