Москва предложила Армении и Азербайджану прекратить огонь на границе

Стороны, по инициативе российской стороны, должны были прекратить огонь с 10:00 по местному времени

ТБИЛИСИ, 28 июл – Sputnik. Россия предложила сторонам объявить о прекращении огня на армяно-азербайджанской границе.

Как сообщает Sputnik Азербайджан, Минобороны Азербайджана дало согласие на инициативу российской стороны.

Прекращение огня должно было вступить в силу с 10:00 по местному времени.

При этом Минобороны Азербайджана продолжает обвинять армянскую сторону в "нагнетании обстановки", для чего она использует "дополнительные танки и 120-мм минометы".

Минобороны Армении пока не комментировало ситуацию.

Ситуация на границе Армении и Азербайджана обострилась 12 мая. Периодически возникают инциденты на разных участках госграницы. Обе стороны сообщают о погибших и раненных.

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