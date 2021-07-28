Стартовали переговоры России и США по стратегической стабильности

Делегации обсуждают вопросы поддержания и укрепления стратегической стабильности, а также перспективы контроля над вооружениями.

ТБИЛСИ, 28 июл — Sputnik. Консультации России и США по стратегической стабильности начались 28 июля в Женеве, заявили собеседники РИА Новости в американской и российской делегациях.

Встреча проходит в развитие договоренностей глав двух стран Владимира Путина и Джо Байдена начать комплексный диалог по тематике стратегической стабильности. Переговоры проходят за закрытыми дверьми.

Российскую межведомственную делегацию возглавляет замглавы МИД РФ Сергей Рябков, американскую - первый замгоссекретаря Уэнди Шерман.

В российском МИД в преддверии консультаций подчеркнули, что делегации обсудят вопросы поддержания и укрепления стратегической стабильности, а также перспективы контроля над вооружениями.

В Госдепе отметили, что такой диалог с Россией должен заложить фундамент для будущего режима контроля над вооружениями и мер по снижению рисков.

Рябков накануне переговоров в Женеве заявил, что Россия не завышает планку ожиданий от предстоящей встречи и надеется понять, насколько серьезен настрой США на налаживание диалога по вопросам стратегической стабильности.