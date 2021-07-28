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Совещание министров обороны стран ШОС в Душанбе

Россия безвозмездно поставит Таджикистану вооружение и технику - Шойгу

Пресс-служба Минобороны РФ
Политика
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Sputnik Грузия
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Глава Минобороны РФ Шойгу анонсировал совместные учения - как на двусторонней основе, так и в рамках ОДКБ

ТБИЛИСИ, 28 июл — Sputnik. Россия безвозмездно поставит Таджикистану вооружение и технику. Об этом на переговорах стран ШОС в Душанбе сообщил глава российского оборонного ведомства Сергей Шойгу, передает РИА Новости.

По словам министра, ситуация в Центральной и Южной Азии требует особого внимания и Россия уже начала принимать меры, включая поставки вооружений.

"Сегодня на первый план выходит совместная работа по нейтрализации угроз с территории соседнего (с Таджикистаном - ред.) Афганистана. Поспешный вывод оттуда иностранных войск спровоцировал стремительную деградацию обстановки, усиление и всплеск активности террористов", — уточнил глава Минобороны РФ.

Шойгу также анонсировал совместные учения - как на двусторонней основе, так и в рамках ОДКБ.

В Афганистане идет противостояние правительственных сил с членами радикального движения "Талибан"*, которые овладели значительными территориями в сельских районах и развернули наступление на крупные города. Нестабильность усиливается на фоне вывода из республики американского контингента.

Кризис сказывается на соседях, в Таджикистан бегут как террористы, так и военные правительственных подразделений, растет наркотрафик. Душанбе обратился за помощью к Москве и в ОДКБ.

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