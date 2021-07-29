"Затяжная игра". Политолог об ультиматуме сенаторов США по "Севпотоку - 2"

ТБИЛИСИ, 29 июл — Sputnik. Группа из 12 американских сенаторов-республиканцев поставила ультиматум министерству финансов США и Белому дому, требуя ввести новые санкции против "Северного потока - 2".

Выдержки из их письма опубликовало агентство Bloomberg.

"Газопровод "Северный поток - 2" напрямую наносит вред интересам национальной безопасности Соединенных Штатов, наших союзников и партнеров. В случае завершения этот проект увеличит пагубное влияние Владимира Путина на Европу, дестабилизирует хрупкую безопасность Украины и будет содействовать дальнейшей российской агрессии", – цитирует агентство письмо сенаторов.

Сенаторы-республиканцы угрожают заблокировать назначение двух кандидатур в Минфин, если администрация Белого дома "не поменяет позицию по газопроводу и не наложит новые санкции на проект".

Накануне оператор газопровода Nord Stream 2 AG заявил, что трубопровод готов на 99%.

В эфире радио Sputnik политолог, директор Института современного государственного развития Дмитрий Солонников высказал мнение, что противостояние российскому проекту стало инструментом во внутриполитической борьбе.

"Это затяжная игра. И мы видим, как сейчас поменялись местами демократы и республиканцы: теперь демократы должны защищать свою позицию, доказывать, что они не являются "агентами Кремля" – в этом они раньше обвиняли республиканцев. Получается, что теперь они сами "агенты". А то, что внутри Соединенных Штатов существуют разные позиции, и не один президент определяет будущее страны, то это известно. Авторы этих позиций будут применять различные действия для давления, и оно будет сохраняться пока "Северный поток - 2" не будет окончательно достроен и запущен. Но запущен он будет совсем скоро – в этом и игра. Поэтому с назначением кандидатур в Минфин будут тянуть. Это борьба за влияние в Соединенных Штатах", – считает Дмитрий Солонников.

"Северный поток - 2" предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Проект реализует Nord Stream 2 AG с единственным акционером – "Газпромом". Против проекта активно выступают США, продвигающие в ЕС свой сжиженный природный газ, а также Украина и ряд европейских стран. Штаты в декабре 2019 года ввели санкции против газопровода, в результате чего швейцарская Allseas вынуждена была остановить прокладку. Она продолжилась спустя год – в декабре 2020 года.