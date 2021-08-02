Премьер-министром Армении назначен Никол Пашинян

Президентский указ продиктован требованием Конституции, по которому премьером назначается выдвиженец от парламентского большинства

ТБИЛИСИ, 2 авг – Sputnik. Президент Армении Армен Саркисян подписал указ о назначении Никола Пашиняна премьер-министром республики, передает Sputnik Армения.

Ранее парламентское большинство выдвинуло на пост премьера Армении кандидатуру Пашиняна. По Конституции президент страны после начала срока полномочий новоизбранного Национального собрания немедленно назначает премьером кандидата, представленного парламентским большинством

На выборах 20 июня победу одержала партия "Гражданский договор", во главе с и. о. премьер-министра Николом Пашиняном.

По закону сам кабмин формируется в пятнадцатидневный срок после назначения премьера. После этого глава правительства должен в течение 20 дней представить в Национальное собрание программу кабинета министров.

Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале