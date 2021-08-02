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Лидер оппозиционной фракции Елк в НС Никол Пашинян (30 апреля 2018). Еревaн

Премьер-министром Армении назначен Никол Пашинян

© photo: Sputnik / Asatur Yesayants
Политика
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Sputnik Грузия
https://sputnik-georgia.ru/world_politics/20210802/252484241/Premer-ministrom-Armenii-naznachen-Nikol-Pashinyan.html

Президентский указ продиктован требованием Конституции, по которому премьером назначается выдвиженец от парламентского большинства

ТБИЛИСИ, 2 авг – Sputnik. Президент Армении Армен Саркисян подписал указ о назначении Никола Пашиняна премьер-министром республики, передает Sputnik Армения.

КПП и ТПП Садахло - граница Грузии и Армении
© Sputnik / STRINGER
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Ранее парламентское большинство выдвинуло на пост премьера Армении кандидатуру Пашиняна. По Конституции президент страны после начала срока полномочий новоизбранного Национального собрания немедленно назначает премьером кандидата, представленного парламентским большинством

На выборах 20 июня победу одержала партия "Гражданский договор", во главе с и. о. премьер-министра Николом Пашиняном.

По закону сам кабмин формируется в пятнадцатидневный срок после назначения премьера. После этого глава правительства должен в течение 20 дней представить в Национальное собрание программу кабинета министров.

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