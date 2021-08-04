"Есть усталость от Украины" - политолог о ситуации вокруг "Севпотока-2"

Из-за возможного значительного сокращения транзита российского газа Киев стоит перед рисками не только экономических потерь, но и доступа к жизненно важному источнику энергии, считает американский обозреватель Рюль

После запуска "Северного потока-2" желание ЕС выступать в качестве посредника между Россией и Украиной поубавится, а Россия сможет "наказать" Украину, пишет в статье для журнала National Interest американский обозреватель Джон Рюль.

В статье утверждается, что из-за возможного значительного сокращения транзита российского газа у Киева есть риск не только экономических потерь, но и лишения доступа к жизненно важному источнику энергии.

При этом, пишет Рюль, Украина не сможет рассчитывать на широкое международное "возмущение" из-за новых для нее обстоятельств.

"Поскольку Россия скоро сможет наказать Украину, ограничивая транзит газа через нее и тем самым не задевая интересы своих важных западноевропейских клиентов, желание ЕС выступать в качестве посредника поубавится", – приводит слова Рюля РИА Новости.

В эфире радио Sputnik политолог Юрий Светов прокомментировал эту точку зрения.

"Думаю, здесь – смешение правды и неправды. Неправда заключается в страшилках, в попытках доказать, что для России "Северный поток-2" – инструмент политического воздействия, а не экономический проект. В логике этих страшилок заявляется, что Россия страстно мечтает наказать Украину, отомстить ей. И это несмотря на то, что президент России Владимир Путин открыто заявил, что мы готовы продолжать транзит через Украину и после запуска "Северного потока-2", но на взаимовыгодных условиях", – сказал Юрий Светов.

Вместе с тем, в словах американского обозревателя есть доля правды, продолжил он.

"Правда заключается в том, что слишком долго "Северный поток-2" находится в повестке международных отношений, занимая несоразмерное место, при всей масштабности этого проекта. Это экономический проект, а его используют для того, чтобы отравлять международные отношения. И усталость международного сообщества от Украины присутствует из-за постоянных требований и претензий украинского руководства. Эти претензии – ко всем: к Америке, к Германии, к НАТО, к ЕС. Мол, вы обязаны, вы должны. Но никто им ничего не должен. Есть свои интересы у Украины – сама их отстаивай. И приходит постепенное понимание в международных отношениях: Украине нужно разговаривать с Россией, договариваясь о транзите после запуска "Северного потока-2", – заключил Юрий Светов.