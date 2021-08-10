Переговоры по Афганистану в Дохе: США планируют уговорить талибов

В столице Катара стартуют переговоры по Афганистану с участием талибов

ТБИЛИСИ, 10 авг — Sputnik. Спецпредставитель США по афганскому примирению Залмай Халилзад, отправляясь на переговоры в Доху, заявил о намерении убедить радикальных исламистов из движения "Талибан"* (запрещено в РФ) отказаться от наступательных действий, сообщили в пресс-службе Госдепартамента США.

"В течение трех дней представители стран региона и других государств, а также многонациональные организации будут настаивать на снижении уровня насилия и прекращении огня", — говорится в сообщении ведомства. Также в пресс-службе подчеркнули, что стороны не должны "признавать правительство, навязанное силой".

В понедельник "Талибан", в очередной раз отвергнув призывы к прекращению огня, заявил о захвате города Айбак, центра провинции Саманган с населением 9 тысяч человек.

Накануне представитель радикальных исламистов Забиулла Муджахид заявил, что "Талибан" не примет идею создания переходного правительства в Афганистане.

*Запрещенная в РФ террориститеческая организация

Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.