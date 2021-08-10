Российские власти пополнили арсенал военной базы в Таджикистане

Вооружение было использовано во время совместных учений России, Таджикистана и Узбекистана на фоне дестабилизации обстановки в Афганистане

ТБИЛИСИ, 10 авг – Sputnik. Новейшие образцы стрелкового вооружения, а также огнеметы повышенной дальности и ПЗРК "Верба" поступили на российскую военную базу в Таджикистане, сообщает РИА Новости со ссылкой на Центральный военный округ.

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"На вооружение 201-й военной базы поступили новейшие автоматы Калашникова АК-12, пистолеты Ярыгина на смену пистолетам Макарова, современные армейские снайперские винтовки крупнокалиберные АСВК-М, огнеметы повышенной дальности метания и ПЗРК "Верба", – говорится в сообщении.

Это вооружение было использовано во время совместных учений России, Таджикистана и Узбекистана на фоне дестабилизации обстановки в Афганистане.

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