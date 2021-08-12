Медведи и водка: Лавров шуткой ответил на стереотипы о России

Глава российского внешнеполитического ведомства ответил на вопрос, как можно изменить отношение к "традиционным русским культурным элементам"

ТБИЛИСИ, 12 авг — Sputnik. Министр иностранных дел России Сергей Лавров положительно оценил такие стереотипы о России, как водка и медведи, пошутив, что косолапые в России чувствуют себя свободнее, чем индейцы в США, передает РИА Новости.

Дипломат поделился своим мнением в ходе выступления в арт-кластере "Таврида". На вопрос о том, как можно изменить отношение к "традиционным русским культурным элементам", воспринимающимся с насмешкой у мира и самих россиян, министр отметил: "Слава богу, что у нас такие символы. Просто воспринимают нас как страну балалайки, водки. Это, во-первых, признак веселья, доброго отношения к жизни. Ну и медведи - признак нашего бережного отношения к природе", - сказал Лавров.

"Мне кажется, гораздо лучше, чтобы это вызывало позитивные эмоции, улыбки, чем те ассоциации, которые у многих людей вызывают такой символ США, как индейцы - их судьба даже несопоставимо хуже, чем судьба российских медведей. Они живут в резервациях, а медведи у нас гуляют по всей стране", - отметил министр․

Подобные символы идут "от жизни" и "никакого решения, ни тайного совещания Российской империи, ни политбюро ЦК КПСС не было", продолжил Лавров.

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