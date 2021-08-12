18:47 12 Августа 2021
Грузия
русქარ
Прямой эфир
  • EUR3.6403
  • 100 RUB4.1966
  • USD3.1079
Поиск
Срочно:
Глава МИД РФ Сергей Лавров на онлайн пресс-конференции (18 января 2021). Москва

Медведи и водка: Лавров шуткой ответил на стереотипы о России

© photo: Sputnik
Политика
Получить короткую ссылку
3301
https://cdn1.img.sputnik-georgia.com/images/07e5/08/0c/252566142.jpg
Sputnik Грузия
https://sputnik-georgia.ru/world_politics/20210812/252566163/Medvedi-i-vodka-Lavrov-shutkoy-otvetil-na-stereotipy-o-Rossii.html

Глава российского внешнеполитического ведомства ответил на вопрос, как можно изменить отношение к "традиционным русским культурным элементам"

ТБИЛИСИ, 12 авг — Sputnik. Министр иностранных дел России Сергей Лавров положительно оценил такие стереотипы о России, как водка и медведи, пошутив, что косолапые в России чувствуют себя свободнее, чем индейцы в США, передает РИА Новости.

Дипломат поделился своим мнением в ходе выступления в арт-кластере "Таврида". На вопрос о том, как можно изменить отношение к "традиционным русским культурным элементам", воспринимающимся с насмешкой у мира и самих россиян, министр отметил: "Слава богу, что у нас такие символы. Просто воспринимают нас как страну балалайки, водки. Это, во-первых, признак веселья, доброго отношения к жизни. Ну и медведи - признак нашего бережного отношения к природе", - сказал Лавров.

"Мне кажется, гораздо лучше, чтобы это вызывало позитивные эмоции, улыбки, чем те ассоциации, которые у многих людей вызывают такой символ США, как индейцы - их судьба даже несопоставимо хуже, чем судьба российских медведей. Они живут в резервациях, а медведи у нас гуляют по всей стране", - отметил министр․ 

Подобные символы идут "от жизни" и "никакого решения, ни тайного совещания Российской империи, ни политбюро ЦК КПСС не было", продолжил Лавров.

Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале

Главные темы

Орбита Sputnik


Новости
Все новости
Все новости
Колумнисты
Прогулки по Тифлису
Мультимедиа
Жаркое лето в столице Грузии. Фонтаны в центре города
Жаркое лето в Тбилиси: как жители столицы борются со зноем - фото
Шемокмедели: в Грузии пренебрегают языковыми нормами
В Грузии пренебрегают языковыми нормами - мнение эксперта
Победы Грузии на Олимпийских играх в Токио
Награды Грузии на Олимпийских играх в Токио
История Грузии - интересно!
Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться