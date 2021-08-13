Русофобия в Казахстане? Что стоит за "языковыми рейдами"

ТБИЛИСИ, 13 авг — Sputnik. Инцидент с языковыми рейдами в Казахстане набирает обороты. Видеоролики, опубликованные на YouTube-канале "Til Maydani", обсуждают в новостях по всему СНГ, пишет Sputnik Казахстан.

Акция общественных активистов по проверке использования казахского языка в магазинах прошла сразу в нескольких городах – Нур-Султане, Алматы, Павлодаре, Актау и Уральске. В некоторых роликах людей вынуждают извиняться на камеру "за неуважение к Казахстану" (в чем заключалось неуважение, авторы видео не уточняют). В связи с этим ряд российских политиков выразил опасения, не процветает ли русофобия в Казахстане.

Но "защита языка" может оказаться всего лишь предлогом, под которым несколько провокаторов пытаются заработать денег, показывает расследование Sputnik Казахстан. Подробности – в материале.

Государственных полномочий у активистов нет

Основатель YouTube-канала "Til Maydani" Куат Ахметов называет свое движение целой онлайн-партией. Однако, как сообщило Sputnik министерство юстиции Казахстана, как общественная организация "Til Maydani" не зарегистрировано.

"В базе нет юридического лица с таким названием", – отметили в ведомстве.

Отсутствие регистрации у языковых патрулей подтвердил и директор департамента по взаимодействию со СМИ Мининформации Казахстана Чингис Токеев.

"Возможно, это инициативная группа", – цитирует Токеева агентство ТАСС.

Никаких государственных полномочий у Куата Ахметова и активистов его акции тоже нет.

"Это инициатива представителей общественности, – сказал в интервью Sputnik глава комитета по развитию межэтнических отношений министерства информации и общественного развития Казахстана Галым Шойкин. – Мы проводили вместе с акиматами областей с этими гражданами разъяснительную работу о том, что необходимо общественную активность по развитию государственного языка реализовывать более конструктивными формами".

В ответ на это активисты "Til Maydani" сослались на закон "О языках", по статье 4 которого казахский язык действует во всех сферах общественных отношений в стране. Тем не менее конфликты "негативно влияют на межэтническую ситуацию" в стране, говорит Шойкин.

"Провоцирование конфликтов может, наоборот, вызвать какое-то отношение иное к государственному языку", – заявил он, добавив, что "Казахстан – демократическая страна", и "навязывания и грубые провокации" при популяризации казахского языка неуместны.

Власти республики уже осудили деятельность движения Куата Ахметова. Первый заместитель руководителя Администрации президента Казахстана Даурен Абаев назвал языковые рейды "пещерным национализмом". Солидарен с ним и Чингис Токеев.

"Перед законом все равны, на языковой и национальной теме провоцировать неуместно никому. Если есть факты провокаций, ущемлений прав, то с этим должны разобраться и дать правовую оценку уполномоченные органы", – считает он.

МИД РФ также отреагировал на скандальную ситуацию. В ведомстве отметили, что "действия лиц, стоящих за информационным вбросом о так называемых "языковых патрулях", не останутся без реакции казахстанских властей и правоохранительных органов. На это указывает заявление Даурена Абаева: готовность властей Казахстана "жестко пресекать проявления "пещерного национализма".

"Мы полностью поддерживаем указанную позицию", – сообщили в МИД России.

На конфликт провоцируют всех

Сам Куат Ахметов себя националистом не считает. Об этом он заявил в комментарии Sputnik.

"Я считаю себя гражданином Казахстана", – уточняет Ахметов. По его мнению, он действует в рамках закона, добиваясь соблюдения законов Республики Казахстан и уважения к государственному языку.

"Все равно, пусть будет чеченец, уйгур или русский, надо соблюдать закон и оказывать услуги на казахском. Проблема не в национальности", – говорит он.

Слова Ахметова, впрочем, вызывают сомнения из-за интервью, которое он сам дал Russia Today 11 августа. Корреспондент RT вспомнил, что гражданским активистом Куат Ахметов стал относительно недавно – до 2017 года он занимался бизнесом по продаже окон. Страница его компании до сих пор существует в "ВКонтакте", и вся информация там представлена только на одном языке – русском. Получается, Ахметов сам не соблюдал законы Казахстана. Но эту мысль журналисту RT развить не удалось, потому что при упоминании оконного бизнеса Ахметов бросил трубку.

Утверждения, что целью "Til Maydani" является только следованием букве закона, не менее спорны. Самым нашумевшим видео канала стал ролик, где женщина приносит извинения на камеру за то, что "русские построили Актау", уточняя, что "долго живет в Казахстане" и "ничего плохого не хотела сказать про казахский народ". К слову, известно, что генеральный план города действительно разработал Ленинградский проектный институт. Однако департамент полиции Мангистауской области (Актау) сообщил Sputnik, что конфликт, возникший на почве требований в обслуживании на казахском языке, "полностью исчерпан".

Если конфликт исчерпан и закон соблюден, зачем выкладывать видео в Сеть? Более того, в сообществе канала публикуются не только ролики, но и паспортные данные граждан, к которым предъявляло претензии "Til Maydani". А это действие – вмешательство в частную жизнь, что запрещено Конституцией, говорит юрист Шакир Суханбердин.

"Это раскрытие личных данных, прежде всего, – говорит он. – А если Ахметов говорит, что поступает в рамках закона, вспомним, что по Конституции Казахстана – да, казахский язык – государственный, но статья 5 уточняет, что в государственных организациях и органах местного самоуправления наравне официально используется русский. Более того, статья 6 провозглашает, что каждый гражданин страны имеет право пользоваться родным языком".

В России подобные случаи тоже происходили, но их жестко пресекают, говорит Суханбердин. Как пример можно вспомнить националиста Демушкина, в 2017 году осужденного на 2,5 года просто за экстремистские посты в соцсети. В 2019 году житель Новочеркасска разместил в личном аккаунте Instagram видео с признаками разжигания национальной розни, в результате чего его оштрафовали на 15 тысяч рублей. Наказание по статье УК РФ 282 "Возбуждение ненависти либо вражды" предусматривает в качестве наказания не только штрафы, но и принудительные работы от 2 до 5 лет с лишением права занимать определенные должности до 3 лет. В особо радикальных случаях провокаторам грозит до 6 лет лишения свободы.

"Считаю, что в Казахстане тоже нужно возбуждать уголовные дела, особенно если речь идет о целом рейде", – отмечает Шакир Суханбердин.

Защита языка или провокация?

"Til Maydani" можно обвинить в разжигании межнациональной розни, уверен Шакир Суханбердин.

"Это статья 174 Уголовного кодекса, – говорит он, – то есть умышленные действия, направленные на разжигание розни и совершенные публично или с использованием СМИ, либо сети телекоммуникаций. YouTube можно отнести сразу к двум категориям".

О языке вражды свидетельствуют заголовки роликов на канале, считает юрист: "Астана Русский Фашизм казахов не обслуживают принципиально для них важно чтобы говорили на русском", "ПадлаДар", "Жириновский вас зовет к себе Домой" (орфография автора сохранена – прим. ред.).

Людей, не являющихся этническими казахами, в заголовках роликов называют "гастарбайтерами".

В ответ на вопрос корреспондента Sputnik, не слишком ли агрессивен контент канала, Куат Ахметов поспешил сказать, что произошла ошибка.

"Не "падладар", а "Павлодар" должно было быть, – заявил он. – А если говорить о гастарбайтерах, в Казахстане работают 250 тысяч гастарбайтеров из РФ".

Вполне вероятно, Куат Ахметов не понимает разницы между гастарбайтерами и высококвалифицированными иностранными специалистами, отмечает Шакир Суханбердин.

С аргументацией у Ахметова действительно проблемы, если внимательно посмотреть его страницу на Facebook. Призывая людей защищать казахский язык, активист, например, цитирует Магжана Жумабаева. И при этом забывает, что великий поэт в совершенстве знал несколько языков, в том числе русский, и одно из стихотворений отчасти посвятил русской литературе, назвав его "Немного по Фету".

Всем правит расчет

Предприниматель Бауди Абуев подал на Куата Ахметова в суд. Как рассказал представитель бизнесмена Sputnik, во время одного из рейдов в прошлом году участник движения по фамилии Дусанов пришел в бутик, где работают этнические ингуши, и стал снимать их на видео.

"Скандал инициировал, - сказал представитель Абуева. – Он выражался нецензурной бранью. Дусанов с Ахметовым подали в суд, чтобы мы им возместили 750 тысяч тенге за причинение вреда, что их не обслужили на казахском языке. Далее мы подаем встречный иск, что они не правы. У нас вся визуальная информация на двух языках, любое объявление даем на казахском и русском. По-моему, они таким способом деньги зарабатывают".

Примечательно, что данный конфликт произошел в магазине, где торгуют золотом. Объектами рейдов движения становятся, в основном, крупные торговые дома – например, торговый центр "Мастер" в Уральске. "Til Maydani" опубликовали ролик, в котором обвиняют ТЦ в отсутствии этикеток на казахском, однако достаточно открыть страницу магазина в Instagram – вся информация о товарах выложена на двух языках.

Человек, проводивший съемку, требовал перевести на казахский слово "ламинат", рассказывает представитель ТЦ "Мастер".

"Я звонил в отдел развития языков, мне никто не дал вразумительного ответа, как я должен перевести "ламинат". Он сказал: "Должно быть написано на казахском". Мы что, должны придумать перевод слова "ламинат" что ли, я не пойму – если его нет?"

На странице в Facebook Куат Ахметов также регулярно объявляет о сборе денег. Правда, как рассказал Ахметов Sputnik, эти деньги нужны ему на адвокатов – на активиста подали в суд 8 человек.

О новом способе получения финансовых средств Ахметов задумался 12 августа, уже после скандала в СМИ, рассуждая в очередном ролике для YouTube: "Сегодня со мной связались 8 интернет-ресурсов. Хотят получить у меня интервью. Мне, наверное, надо брать оплату за интервью".