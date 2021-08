Русофобия в Казахстане? Что стоит за "языковыми рейдами"

ТБИЛИСИ, 13 авг — Sputnik. Инцидент с языковыми рейдами в Казахстане набирает обороты. Видеоролики, опубликованные на YouTube-канале "Til Maydani", обсуждают в новостях по всему СНГ, пишет Sputnik Казахстан.

Акция общественных активистов по проверке использования казахского языка в магазинах прошла сразу в нескольких городах – Нур-Султане, Алматы, Павлодаре, Актау и Уральске. В некоторых роликах людей вынуждают извиняться на камеру "за неуважение к Казахстану" (в чем заключалось неуважение, авторы видео не уточняют). В связи с этим ряд российских политиков выразил опасения, не процветает ли русофобия в Казахстане.

Но "защита языка" может оказаться всего лишь предлогом, под которым несколько провокаторов пытаются заработать денег, показывает расследование Sputnik Казахстан. Подробности – в материале.

Основатель YouTube-канала "Til Maydani" Куат Ахметов называет свое движение целой онлайн-партией. Однако, как сообщило Sputnik министерство юстиции Казахстана, как общественная организация "Til Maydani" не зарегистрировано.

Отсутствие регистрации у языковых патрулей подтвердил и директор департамента по взаимодействию со СМИ Мининформации Казахстана Чингис Токеев.

"Возможно, это инициативная группа", – цитирует Токеева агентство ТАСС.

Никаких государственных полномочий у Куата Ахметова и активистов его акции тоже нет.

"Это инициатива представителей общественности, – сказал в интервью Sputnik глава комитета по развитию межэтнических отношений министерства информации и общественного развития Казахстана Галым Шойкин. – Мы проводили вместе с акиматами областей с этими гражданами разъяснительную работу о том, что необходимо общественную активность по развитию государственного языка реализовывать более конструктивными формами".

В ответ на это активисты "Til Maydani" сослались на закон "О языках", по статье 4 которого казахский язык действует во всех сферах общественных отношений в стране. Тем не менее конфликты "негативно влияют на межэтническую ситуацию" в стране, говорит Шойкин.

"Провоцирование конфликтов может, наоборот, вызвать какое-то отношение иное к государственному языку", – заявил он, добавив, что "Казахстан – демократическая страна", и "навязывания и грубые провокации" при популяризации казахского языка неуместны.

Власти республики уже осудили деятельность движения Куата Ахметова. Первый заместитель руководителя Администрации президента Казахстана Даурен Абаев назвал языковые рейды "пещерным национализмом". Солидарен с ним и Чингис Токеев.

"Перед законом все равны, на языковой и национальной теме провоцировать неуместно никому. Если есть факты провокаций, ущемлений прав, то с этим должны разобраться и дать правовую оценку уполномоченные органы", – считает он.

МИД РФ также отреагировал на скандальную ситуацию. В ведомстве отметили, что "действия лиц, стоящих за информационным вбросом о так называемых "языковых патрулях", не останутся без реакции казахстанских властей и правоохранительных органов. На это указывает заявление Даурена Абаева: готовность властей Казахстана "жестко пресекать проявления "пещерного национализма".

"Мы полностью поддерживаем указанную позицию", – сообщили в МИД России.

Сам Куат Ахметов себя националистом не считает. Об этом он заявил в комментарии Sputnik.

"Я считаю себя гражданином Казахстана", – уточняет Ахметов. По его мнению, он действует в рамках закона, добиваясь соблюдения законов Республики Казахстан и уважения к государственному языку.

"Все равно, пусть будет чеченец, уйгур или русский, надо соблюдать закон и оказывать услуги на казахском. Проблема не в национальности", – говорит он.