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Флаги США и России

Вашингтон во всем винит Москву, заявил посол России в США

© AFP / Mladen ANTONOV
Политика
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Он подчеркнул, что новый "виток спекуляций на тему пресловутого российского "вмешательства уже даже не удивляет"

ТБИЛИСИ, 14 авг — Sputnik. Обвинения в адрес Москвы во вмешательстве в дела Вашингтона не прекращаются, однако никаких доказательств этого по-прежнему нет, заявил посол России в США Анатолий Антонов. Об этом пишет РИА Новости.

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Так, посол оценил доклад министерства внутренней безопасности США, которое накануне обвинило Россию в дезинформации о COVID-19.

"Ощущение таково, что некоторые политики пытаются отвлечь общественное внимание от внутренних проблем путем поиска внешнего "врага", которого можно обвинить во всех бедах Америки. В этих случаях вновь называют нашу страну. Нам приписывают стремление "вбить клин" в американское общество, ведение войны дезинформации и кампании против американских вакцин, противодействие деятельности администрации по борьбе с пандемией и даже масочному режиму. Все проблемы сваливают в одну кучу и во всем винят Россию", – посетовал Антонов.

Он подчеркнул, что новый "виток спекуляций на тему пресловутого российского "вмешательства уже даже не удивляет".

"Тем более, что авторы не приводят ни доказательств, ни даже фактов, а излагают лишь домыслы, цель которых, судя по всему, – поддержать высокий градус русофобии в американском обществе", – добавил посол.

Антонов подчеркнул, что Москва не изменяет своим принципам невмешательства во внутренние дела других стран. Также Россия категорически отвергает все измышления в ее сторону о "попытках оказать влияние на политическую ситуацию в Соединенных Штатах", отметил дипломат.

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"Подтверждаем готовность выстраивать двусторонние отношения на профессиональной прагматической и, разумеется, взаимовыгодной основе. Сегодня Россия и США сталкиваются с глобальными вызовами и угрозами, которые решить в одиночку невозможно. Мы к такой работе готовы", – продолжил посол.

Он напомнил, что только совместными усилиями можно добиться прогресса в борьбе с терроризмом, пандемией, распространением оружия массового уничтожения, сохранить хрупкую экосистему планеты, обеспечить кибербезопасность стран и граждан.

Теги:
США, Россия

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