Президент Афганистана покинул страну

Управление Афганистаном передано совету, в который вошли глава высшего совета по нацпримирению Абдулла Абдулла и экс-президент страны Хамид Карзай, а позже власть перейдет к талибам

ТБИЛИСИ, 15 авг — Sputnik. Президент Афганистана Ашраф Гани вылетел из Кабула в Таджикистан, откуда он направится в третью страну, сообщил источник РИА Новости.

"Президент Гани... вылетел из Кабула в Таджикистан и затем в третью страну", - заявил источник.

По его данным, вместе с президентом столицу покинул также советник по нацбезопасности Хамдулла Мохиб.

Ранее источник сообщил РИА Новости, что Ашраф Гани согласился уйти в отставку. По словам собеседника агентства, Гани объяснил решение тем, что "боевые действия в Кабуле невозможны".

Местные СМИ утверждают, что он покинул республику. Ранее сообщалось, что на переговорах в президентском дворце представители "Талибана"* заявили, что не примут власть от Гани.

Управление Афганистаном передано совету, в который вошли глава высшего совета по нацпримирению Абдулла Абдулла и экс-президент страны Хамид Карзай, сообщил источник РИА Новости в движении "Талибан" (террористическая организация, запрещена в РФ).

По его данным, позже совет передаст власть непосредственно талибам.

Ранее источник РИА Новости в президентском дворце в Кабуле, где проходят переговоры между представителями делегации "Талибана" с правительством о передаче власти, заявил, что боевики отказались принимать власть от действующего президента Афганистана Ашрафа Гани. Стороны обсуждали другие варианты передачи власти, в том числе от других политических лидеров, таких как Карзай и Абудлла.

Ситуация в Афганистане в последние недели обострилась с наступлением движения "Талибан" (признано террористическим и запрещено в РФ) на крупные города страны. В воскресенье СМИ и источники сообщили о том, что талибы контролируют все погранпереходы Афганистана. Боевики позже заявили, что ведут переговоры с правительством о возможности мирно войти в Кабул и что правительство Афганистана будет отвечать за безопасность Кабула до завершения переходного процесса.

Спецпредставитель президента России по Афганистану Замир Кабулов заявил, что Москва не готовит эвакуацию сотрудников посольства. По его словам, дипломаты "спокойно работают и внимательно наблюдают за развитием событий".

Продвижение талибов произошло на фоне вывода войск США и их союзников по НАТО, которую российский МИД расценил как провал западной военно-политической миссии.

* – террористическая группировка, запрещенная в РФ.