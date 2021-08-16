Грузия подписала заявление более 60 стран по ситуации в Афганистане

В ночь на понедельник официальный представитель политофиса "Талибана" Мухаммед Наим сказал, что война в Афганистане окончена

ТБИЛИСИ, 16 авг — Sputnik. Более 60 стран, в том числе и Грузия, призвали обеспечить безопасный отъезд иностранцев и афганцев, желающих покинуть Афганистан, говорится в заявлении, распространенном Госдепартаментом США.

Ситуация в Афганистане особенно обострилась в последние недели, с наступлением талибов* на крупные города. В воскресенье СМИ и источники сообщили, что мятежники контролируют все погранпереходы. Позже в тот же день боевики заявили, что вошли в Кабул и взяли под контроль президентский дворец. Со своей стороны, президент Афганистана Ашраф Гани заявил, что покинул страну, "чтобы предотвратить бойню". В ночь на понедельник официальный представитель политофиса "Талибана"* Мухаммед Наим сказал, что война в Афганистане окончена.

"Учитывая ухудшение ситуации в области безопасности, мы поддерживаем... и призываем все стороны уважать и способствовать безопасному и упорядоченному отъезду иностранных граждан и афганцев, которые хотят покинуть страну", - сообщается в заявлении нескольких десятков стран, включая США, Канаду, страны Европы, некоторые государства Африки, Латинской Америки и Океании.

Страны призывают также держать открытыми дороги, аэропорты и погранпереходы и поддерживать спокойствие в государстве.

"Афганский народ заслуживает того, чтобы жить в безопасности и достойно. Мы в международном сообществе готовы им помочь", - отмечается в документе.

В заявлении подчеркивается, что находящиеся у власти в Афганистане несут ответственность за жизни людей и восстановление безопасности.

* - движение признано террористическим и запрещено в России и ряде других стран