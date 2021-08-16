15:43 16 Августа 2021
Грузия
русქარ
Прямой эфир
  • EUR3.6698
  • 100 RUB4.2534
  • USD3.1238
Поиск
Здание ООН

Великобритания призывает созвать срочное заседание НАТО и ООН по Афганистану

© CC0 / Pixabay
Политика
Получить короткую ссылку
6101
https://cdn1.img.sputnik-georgia.com/images/07e5/08/10/252593534.jpg
Sputnik Грузия
https://sputnik-georgia.ru/world_politics/20210816/252593607/Velikobritaniya-prizyvaet-sozvat-srochnoe-zasedanie-NATO-i-OON-po-Afganistanu.html

Британский премьер Борис Джонсон выступил с призывом к международным организациям в связи с ситуацией в Афганистане

ТБИЛИСИ, 16 авг — Sputnik. Премьер -министр Великобритании Борис Джонсон призвал созвать встречи НАТО и ООН на высоком уровне по ситуации в Афганистане, сообщает РИА Новости со ссылкой на Reutres.

Глава британского правительства выступил с инициативой после того, как  президент Афганистана бежал из страны.

"Премьер-министр призвал к скорейшему проведению заседаний Североатлантического совета НАТО и Совета Безопасности ООН, чтобы провести международные дискуссии на высоком уровне по этим вопросам", — говорится в заявлении.

Ранее два представителя талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) заявили, что в Афганистане не будет переходного правительства и что группировка ожидает полной передачи власти.

Президент Ашраф Гани покинул Афганистан после того, как боевики "Талибана" (организация, деятельность которой запрещена в РФ и ряде других стран) вошли в Кабул. Исполняющий обязанности министра внутренних дел правительства Абдул Саттар Мирзакавал заявил, что власть будет передана временной администрации.

Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

Теги:
Афганистан

Главные темы

Орбита Sputnik


Новости
Все новости
Все новости
Колумнисты
Прогулки по Тифлису
Мультимедиа
Разрушенный отель после землетрясения на Гаити
Разрушительное землетрясение на Гаити - фото ЧП
В Кабул вошли талибы*: что происходит в городе?
В Кабул вошли талибы*: что происходит в городе? - видео
Где в Европе здравоохранение лучше?
Где в Европе здравоохранение лучше?
История Грузии - интересно!
Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться