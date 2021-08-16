Великобритания призывает созвать срочное заседание НАТО и ООН по Афганистану

Британский премьер Борис Джонсон выступил с призывом к международным организациям в связи с ситуацией в Афганистане

ТБИЛИСИ, 16 авг — Sputnik. Премьер -министр Великобритании Борис Джонсон призвал созвать встречи НАТО и ООН на высоком уровне по ситуации в Афганистане, сообщает РИА Новости со ссылкой на Reutres.

Глава британского правительства выступил с инициативой после того, как президент Афганистана бежал из страны.

"Премьер-министр призвал к скорейшему проведению заседаний Североатлантического совета НАТО и Совета Безопасности ООН, чтобы провести международные дискуссии на высоком уровне по этим вопросам", — говорится в заявлении.

Ранее два представителя талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) заявили, что в Афганистане не будет переходного правительства и что группировка ожидает полной передачи власти.

Президент Ашраф Гани покинул Афганистан после того, как боевики "Талибана" (организация, деятельность которой запрещена в РФ и ряде других стран) вошли в Кабул. Исполняющий обязанности министра внутренних дел правительства Абдул Саттар Мирзакавал заявил, что власть будет передана временной администрации.

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