Власти Грузии планируют отправить в Афганистан самолет - МИД

На данный момент идет работа над тем, чтобы доставить граждан Грузии в аэропорт: турецкая сторона готова довезти их до аэропорта в бронированных машинах

ТБИЛИСИ, 16 авг — Sputnik. Грузинским гражданам в Афганистане до сих пор не удалось попасть в аэропорт. Между тем власти в усиленном режиме продолжают вести переговоры о возвращении людей на родину и намерены направить в Кабул самолет, заявил замминистра иностранных дел Александре Хвтисиашвили.

В ведомстве отмечают, что правительство страны ведет интенсивную работу, чтобы вывести из Афганистана 23 граждан, находящихся там по работе.

По словам Хвтисиашвили, утром 15 августа с МИД связались граждане Грузии, которые попросили ведомство оказать им помощь в возвращении на родину. К двум часам МИД Грузии обеспечил их соответствующим рейсом, однако граждане не смогли доехать до аэропорта из-за сложного положения в Кабуле. Всего было осуществлено четыре рейса, но гражданам Грузии не удалось попасть ни на один из них, отмечают в ведомстве.

"К сожалению, они не смогли добраться до аэропорта, когда был запланирован вылет, и украинский борт вылетел без них. Мы вели беседу с другими странами-партнерами, с их стороны также есть подтверждение, что их вывезут, если им удастся попасть в аэропорт. Запланировано еще несколько рейсов. В течение ночи они не смогли доехать до аэропорта потому, что положение в Кабуле напряженное. Поэтому они предпочли остаться на базе", - заявил Хвтисиашвили.

По его словам, на данный момент идет работа над тем, чтобы доставить граждан Грузии в аэропорт. Турецкая сторона готова довезти их до аэропорта в бронированных машинах.

Помимо самолетов стран-партнеров, с которыми Грузия ведет переговоры, правительство Грузии также намерено отправить отдельный борт для своих граждан.

"На данный момент идут работы по получению разрешения, чтобы наш самолет тоже приземлился в Кабуле, и мы смогли бы доставить граждан на родину", - отметил Хвтисиашвили.

В ведомстве сообщают, что граждане Грузии, находящиеся в Афганистане, являются контракторами, трудоустроенными в частных компаниях: 17 человек работают в канадской компании, а 6 человек - в американской. Они находятся в двух километрах от аэропорта, но, несмотря на небольшое расстояние, им сложно доехать до аэропорта.

Ситуация в Афганистане особенно обострилась в последние недели, с наступлением талибов* на крупные города. В воскресенье СМИ и источники сообщили, что мятежники контролируют все погранпереходы. Позже в тот же день боевики заявили, что вошли в Кабул и взяли под контроль президентский дворец. Президент Афганистана Ашраф Гани заявил, что покинул страну, "чтобы предотвратить бойню". В ночь на понедельник официальный представитель политофиса "Талибана" Мухаммед Наим заявил, что война в Афганистане окончена, а форма правления в государстве прояснится в ближайшее время.

Ночью Госдепартаментом США было распространено заявление, в котором призвали все стороны конфликта в Афганистане обеспечить безопасный отъезд иностранцев и афганцев, желающих покинуть страну. Документ подписали более 60-и стран, включая Грузию, США, Канаду, страны Европы, некоторые государства Африки, Латинской Америки и Океании.

* - движение признано террористическим и запрещено в России и ряде других стран

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