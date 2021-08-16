Приоритет в деятельности в Афганистане отдается дипломатическим средствам - ОДКБ

В случае обострения обстановки и угрозы безопасности Таджикистану для оказания помощи союзнику ОДКБ будут приняты все необходимые коллективные меры, заявил генсек организации

ТБИЛИСИ, 16 авг - Sputnik. ОДКБ внимательно отслеживает развитие ситуации на таджикско-афганской границе, необходимости в задействовании механизмов организации пока нет.

Начиная с мая талибы, на фоне начавшегося вывода из страны войск США и их союзников, активизировали боевые действия в Афганистане.

"Стремительное наступление движения "Талибан"*, переход под его контроль основной части территории Афганистана, включая государственные границы и столицу - город Кабул, а также фактическая смена власти в стране, существенно влияют на обстановку в Центральноазиатском регионе коллективной безопасности ОДКБ и вызывают глубокую обеспокоенность", - говорится в комментарии генерального секретаря ОДКБ Станислава Зася.

В заявлении также отмечается, что "в настоящее время таджикские силовые структуры полностью контролируют обстановку на границе и необходимости в задействовании механизмов ОДКБ нет".

Главной целью ОДКБ в складывающихся условиях, по словам генсека, остается обеспечение безопасности государств – членов организации.

"Приоритет в деятельности при этом по-прежнему отдается политико-дипломатическим средствам. В случае обострения обстановки и угрозы безопасности Республике Таджикистан для оказания помощи союзнику будут приняты все необходимые коллективные меры, предусмотренные уставными документами", - заявил Зась.

Сегодня состоялись его телефонные переговоры с министром обороны Таджикистана Шерали Мирзо и секретарем Совета Безопасности страны Нассрулло Махмудзода. Уже начата непосредственная подготовка к учениям Коллективных сил ОДКБ, которые в ближайшие месяцы пройдут вблизи таджикско-афганской границы.

"Несомненно, что ситуация вокруг Афганистана будет одним из главных вопросов обсуждения в ходе предстоящей сессии Совета коллективной безопасности ОДКБ, которая состоится в середине сентября в столице Республики Таджикистан, в городе Душанбе", - резюмировал генсек ОДКБ.

* – террористическая группировка, запрещенная в РФ