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Жители Афганистана покидают страну через коридор на границе Пакистана

Приоритет в деятельности в Афганистане отдается дипломатическим средствам - ОДКБ

© AP Photo / Jafar Khan
Политика
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В случае обострения обстановки и угрозы безопасности Таджикистану для оказания помощи союзнику ОДКБ будут приняты все необходимые коллективные меры, заявил генсек организации

ТБИЛИСИ, 16 авг - Sputnik. ОДКБ внимательно отслеживает развитие ситуации на таджикско-афганской границе, необходимости в задействовании механизмов организации пока нет.

Начиная с мая талибы, на фоне начавшегося вывода из страны войск США и их союзников, активизировали боевые действия в Афганистане. 

Боец Талибана с пулеметом на одной из улиц Герата в Афганистане
© AFP / Stringer
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"Стремительное наступление движения "Талибан"*, переход под его контроль основной части территории Афганистана, включая государственные границы и столицу - город Кабул, а также фактическая смена власти в стране, существенно влияют на обстановку в Центральноазиатском регионе коллективной безопасности ОДКБ и вызывают глубокую обеспокоенность", - говорится в комментарии генерального секретаря ОДКБ Станислава Зася.

В заявлении также отмечается, что "в настоящее время таджикские силовые структуры полностью контролируют обстановку на границе и необходимости в задействовании механизмов ОДКБ нет".

Главной целью ОДКБ в складывающихся условиях, по словам генсека, остается обеспечение безопасности государств – членов организации.

"Приоритет в деятельности при этом по-прежнему отдается политико-дипломатическим средствам. В случае обострения обстановки и угрозы безопасности Республике Таджикистан для оказания помощи союзнику будут приняты все необходимые коллективные меры, предусмотренные уставными документами", - заявил Зась.

Талибы в городе Газни, Афганистан
© AP Photo / Gulabuddin Amiri
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Сегодня состоялись его телефонные переговоры с министром обороны Таджикистана Шерали Мирзо и секретарем Совета Безопасности страны Нассрулло Махмудзода. Уже начата непосредственная подготовка к учениям Коллективных сил ОДКБ, которые в ближайшие месяцы пройдут вблизи таджикско-афганской границы.

"Несомненно, что ситуация вокруг Афганистана будет одним из главных вопросов обсуждения в ходе предстоящей сессии Совета коллективной безопасности ОДКБ, которая состоится в середине сентября в столице Республики Таджикистан, в городе Душанбе", - резюмировал генсек ОДКБ.

 

* – террористическая группировка, запрещенная в РФ

Теги:
ОДКБ, Афганистан, Война в Афганистане

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