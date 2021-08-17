Янукович назвал главной ошибкой Украины отказ от добрососедства с Россией

ТБИЛИСИ, 17 авг — Sputnik. Главной ошибкой Украины за 30 лет независимости является отказ от добрососедства с Россией, заявил бывший президент Украины Виктор Янукович.

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Украина 24 августа отпразднует 30-годовщину независимости. Янукович покинул страну в 2014 году после госпереворота.

"По моему глубокому убеждению, главной ошибкой в нашей тридцатилетней истории было не обманутое доверие к России, а отказ от добрососедства с ней", - говорится в обращении Януковича, текст которого имеется в распоряжении РИА Новости.

По его словам, отказ от России привел Украину к расколу в обществе, социальной нестабильности, глубокому экономическому кризису, разгулу националистических организаций, преследованию оппозиции, закрытию неугодных режиму СМИ.

Вестернизация внешней политики

Украину в первые годы независимости спасала инерция экономических связей с Россией, заявил Янукович.

"Думаю, не ошибусь, если скажу, что в течение этих первых лет (в 90-е годы ХХ века), пока шла выработка конституционных основ государства, нас спасала инерция экономических связей с бывшими союзными республиками, главным образом – с Россией как центрального связующего звена общего народнохозяйственного комплекса бывшего СССР", - сказал он.

По его словам, в 90-е годы на Украину пришел "дикий" капитализм, промышленность Украины продолжала работать в тесной кооперации с предприятиями России, Беларуси, Казахстана, других бывших республик, обеспечивая наполнение госбюджета средствами, без которых государство ждал неминуемый социальный коллапс".

"В последующем эти экономические связи начали ослабевать. Главной причиной этого стала постепенная "вестернизация" внешней политики официального Киева, которая происходила под давлением национал-патриотов и Запада. Компромиссом между этой тенденцией и стремлением сохранить полноценное сотрудничество с РФ стала внешнеполитическая многовекторность", - отметил бывший президент Украины.

Причины госпереворота

Он убежден, что партнерские отношения Киева и Москвы рассматривали в США как угрозу возвращения России в мировую политику и именно это стало причиной госпереворота в 2014 году.

"Пытаясь вести на равных диалог как с Западом, так и с Россией, страна постоянно наталкивалась на трудности, корни которых лежали отнюдь не в нашей несостоятельности обеспечивать социально-экономический прогресс, а в проблемах геополитического толка. Нормальные партнерские отношения Украины с Россией рассматривали на Западе, главным образом в США, как угрозу возвращения РФ в мировую политику в роли, которую играл в свое время СССР", - заявил Янукович.

По словам экс-президента, "нарастание внутриполитической напряженности в Украине и перерастание ее в открытый конфликт между оппозицией и действующей властью был лишь вопросом времени".

Что можно изменить

Януквич заявил, что при его власти народ жил лучше. И призвал украинцев верить в то, что все изменится.

"В сущности, для этого требуется не так много: просто проголосовать на выборах за тех, кто умеет управлять государством, кто знает, что такое законы экономики, кто ценит право человека разговаривать на родном языке, ходить в церковь, которую считает своей духовной обителью, кто живет любовью к ближнему, а не ненавистью", - констатировал он.