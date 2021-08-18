Захарова назвала шокирующей реакцию мирового сообщества на кризис в Афганистане

В качестве примера шокирующего поведения она привела заявление эстонского премьера о том, что Таллин готов принять десять афганских беженцев

ТБИЛИСИ, 18 авг — Sputnik. Официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала шокирующей не только гуманитарную катастрофу в Афганистане, но и реакцию на нее демократического мира, передает РИА Новости.

"Что делает западный мир? Вот те самые страны НАТО, ЕС, которые 20 лет там наводили порядок... Направляют самолеты?... Разве они занимаются тем, что они начинают разворачивать какие-то лагеря для беженцев, выделять средства соответствующим НПО, которые оказывали помощь?.. Нет, все намного интереснее — они публикуют заявление на сайте госдепартамента, призывающее не закрывать погранпереходы, оставлять открытыми дороги и аэропорты", — подчеркнула дипломат в эфире "Соловьев Live".

В качестве примера шокирующего поведения она привела заявление эстонского премьера о том, что Таллин готов принять десять афганских беженцев.

"Генсек североатлантического альянса, анализируя ситуацию в Афганистане и признавая ее в общем катастрофической… возложил ответственность за произошедший коллапс на политическое руководство Афганистана <...> То есть 20 лет НАТО, США занимались в Афганистане созданием, подготовкой этих самых политических сил, несли ответственность ровно за этот сегмент. И сейчас они возлагают ответственность на политическое руководство Афганистана. <...> Как это назвать? <...> Вот это ценности", — заключила Захарова.

На фоне вывода из республики американского контингента мятежники за несколько недель заняли все крупные города и погранзаставы, 15 августа они вошли в Кабул. Президент Ашраф Гани объявил об отставке и покинул страну. Через несколько часов талибы заявили, что длившаяся 20 лет война окончена, в ближайшее время должна определиться новая форма правления; на переходное правительство они не согласны. В регионе начался миграционный кризис.

* Террористическая организация, запрещенная в России.