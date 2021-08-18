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Министр обороны РФ Сергей Шойгу

Глава Минобороны России предрек гибель человечества

photo: Press service Minoborons RF
Политика
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https://sputnik-georgia.ru/world_politics/20210818/252615019/Glava-Minoborony-Rossii-predrek-gibel-chelovechestva.html

Глава российского оборонного ведомства предостерег жителей Земли от нерационального использования ресурсов

ТБИЛИСИ, 17 авг — Sputnik. Министр обороны России, президент Русского географического общества Сергей Шойгу считает, что человечество семимильными шагами движется к гибели, так как нерационально потребляет товары и ресурсы, передает РИА Новости.

"Выскажу мысль, которая, думаю, многим не понравится. Мне кажется, человечество семимильными шагами идет к собственной погибели. И причина тому — безудержное стремление к потреблению", - сказал он в интервью журналу "Вокруг света".

Солдаты национальной армии Афганистана охраняют блокпост
© REUTERS / JALIL AHMAD
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"Ты добыл одного кролика — и будешь сыт. Но когда у тебя десять тушек, тебе уже нужен холодильник, иначе мясо пропадет. Чтобы холодильник работал, необходима электроэнергия. Для этого требуется сжечь топливо. А его нужно вначале добыть… Но зачем тебе эти десять кроликов?! Я мечтаю о том, чтобы однажды все поняли, что пора остановить эту безумную гонку потребительства", - добавил Шойгу.

Он в качестве примера разумного отношения к ресурсам Земли и природы привел своего деда, охотника.

"Вот он пошел в тайгу, добыл зверя. Мог бы добыть еще, но нет. Потому как знает: он столько мяса не съест, а на следующий год зверя будет меньше. Это правила, созданные не бюрократией, а укладом жизни", - отметил Шойгу.

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