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Жители Афганистана в очереди на территорию международного аэропорта в Кабуле

МВФ приостановил помощь Афганистану

© AP Photo / Stringer
Политика
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Sputnik Грузия
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До конца августа МВФ должен был перечислить Афганистану порядка 400 миллионов долларов помощи

ТБИЛИСИ, 19 авг — Sputnik. Международный валютный фонд (МВФ) приостанавил помощь Афганистану из-за отсутствия ясности со статусом руководства страны, передает РИА Новости.

На следующей неделе МВФ должен был перечислить Афганистану порядка 400 миллионов долларов помощи.

"В настоящее время отсутствует ясное понимание в международном сообществе относительно признания правительства Афганистана, вследствие чего страна не может иметь доступа к специальным правам заимствования и иным ресурсам МВФ", - сказано в заявлении фонда.

Мировое сообщество пока не признало движение "Талибан"* легитимным руководством Афганистана.

Ситуация в Афганистане особенно обострилась в первой декаде августа, когда талибы (движение "Талибан"* признано в РФ террористическим и запрещено) активизировали наступление на правительственные силы. Единственной не подконтрольной им провинцией остается Панджшер к северо-востоку от Кабула. Пятнадцатого августа боевики вошли в столицу и взяли под контроль президентский дворец. Президент Афганистана Ашраф Гани покинул страну, мотивируя это желанием "предотвратить бойню".

В ночь на 16 августа представитель политофиса талибов Мухаммед Наим заявил, что война в Афганистане окончена, а форма правления в государстве прояснится в ближайшее время. В настоящее время все наземные пограничные переходы из Афганистана контролируются боевиками-талибами. Эвакуация иностранных сотрудников и работавших на иностранные миссии афганцев проводится через единственный в Кабуле аэропорт, который удерживают США и другие страны НАТО.

* Террористическое движение, запрещенное в России

Теги:
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