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Арарат Мирзоян

Главой МИД Армении назначен Арарат Мирзоян

© photo: Sputnik / Asatur Yesayants
Политика
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Sputnik Грузия
https://sputnik-georgia.ru/world_politics/20210819/252619326/Glavoy-MID-Armenii-naznachen-Ararat-Mirzoyan.html

Президент Армении Армен Саркисян подписал указ о назначении главы внешнеполитического ведомства по предложению премьер-министра страны

ТБИЛИСИ, 19 авг — Sputnik. Бывший спикер парламента Армении Арарат Мирзоян назначен на пост министра иностранных дел страны,  передает Sputnik Армения.

Соответствующий указ уже подписал президент Армении Армен Саркисян.

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© photo: Sputnik / Asatur Yesayants
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Арарат Мирзоян родился 23 ноября 1979 года в Ереване. Окончил Ереванский государственный университет, кандидат исторических наук. В разные годы работал в Национальном архиве Армении, в Музее-институте Геноцида армян, в Международном фонде избирательного права (IFES), в Нидерландском фонде многопартийной демократии (NIMD), а также руководил исследовательской группой в проекте гуманитарной премии "Аврора" фонда IDeA.

Мирзоян – один из основателей партии "Гражданский договор", которую возглавляет действующий премьер-министр страны Никол Пашинян. В апреле 2017 года был избран депутатом от блока "Елк". Активный участник протестного движения под руководством Пашиняна в апреле-мае 2018 года.

После смены власти в мае 2018 года был назначен первым вице-премьером. На внеочередных парламентских выборах в декабре 2018 года баллотировался по списку блока Пашиняна "Мой шаг", где занимал вторую строчку. В январе 2019 года был избран спикером парламента. На досрочных выборах в июне 2021 года был в списке правящей партии "Гражданский договор".

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