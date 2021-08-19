Главой МИД Армении назначен Арарат Мирзоян

ТБИЛИСИ, 19 авг — Sputnik. Бывший спикер парламента Армении Арарат Мирзоян назначен на пост министра иностранных дел страны, передает Sputnik Армения.

Соответствующий указ уже подписал президент Армении Армен Саркисян.

Арарат Мирзоян родился 23 ноября 1979 года в Ереване. Окончил Ереванский государственный университет, кандидат исторических наук. В разные годы работал в Национальном архиве Армении, в Музее-институте Геноцида армян, в Международном фонде избирательного права (IFES), в Нидерландском фонде многопартийной демократии (NIMD), а также руководил исследовательской группой в проекте гуманитарной премии "Аврора" фонда IDeA.

Мирзоян – один из основателей партии "Гражданский договор", которую возглавляет действующий премьер-министр страны Никол Пашинян. В апреле 2017 года был избран депутатом от блока "Елк". Активный участник протестного движения под руководством Пашиняна в апреле-мае 2018 года.

После смены власти в мае 2018 года был назначен первым вице-премьером. На внеочередных парламентских выборах в декабре 2018 года баллотировался по списку блока Пашиняна "Мой шаг", где занимал вторую строчку. В январе 2019 года был избран спикером парламента. На досрочных выборах в июне 2021 года был в списке правящей партии "Гражданский договор".

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