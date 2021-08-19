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Тайип Реджеп Эрдоган

Турция отказывается принимать беженцев из Афганистана

© REUTERS / MURAT CETİNMUHURDAR/PPO
Политика
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Анкара приняла достаточно мер для сдерживания беженцев совместно с Тегераном, и теперь ответные действия следует принять европейцам, завил Эрдоган

ТБИЛИСИ, 19 авг — Sputnik. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган отказался принимать беженцев из Афганистана в стране и призвал Европейский союз взять ответственность за миграционный кризис в регионе. Его цитирует Reuters.

Политик заявил, что не будет превращать Турцию в "хранилище афганских мигрантов для Европы". По словам Эрдогана, Анкара приняла достаточно мер для сдерживания беженцев совместно с Тегераном, и теперь ответные действия следует принять европейцам.

Афганистан, Кабул - эвакуация жителей и представителей зарубежных стран силами ВВС под охраной США
© REUTERS / US AIR FORCE
Россия готова предоставить авиацию для вывоза беженцев из Афганистана в третьи страны

Турецкий президент также признался, что готов сесть за стол переговоров с членами террористического движения "Талибан"* , чтобы вместе решить "насущные проблемы".

Ранее еврокомиссар по внутренним делам Илва Йоханссон заявила, что странам ЕС действительно стоит впустить больше беженцев из Афганистана. Она призвала объединение отменить принудительную репатриацию нелегальных мигрантов из этой страны и увеличить квоты на их прием. Еврокомиссар также заявила, что сейчас нужно помочь тем, кто нуждается в международной защите, и сделала особый акцент на опасности текущей обстановки для афганских девочек и женщин.

* Террористическая организация, запрещенная в России


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