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Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг посещает Грузию

Миссия невыполнима: НАТО заявила об уходе из Афганистана

© Sputnik / Alex Shlamov
Политика
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Sputnik Грузия
https://sputnik-georgia.ru/world_politics/20210820/252637051/Missiya-nevypolnima-NATO-zayavila-ob-ukhode-iz-Afganistana.html

Дипломатическое признание новых властей страны будет зависеть от того, какими будут их будущие действия, но важно поддерживать контакты на местах уже сейчас, заявил генсек альянса

ТБИЛИСИ, 20 авг - Sputnik. Североатлантический альянс НАТО завершил свою миссию в Афганистане, союзники сейчас находятся только на территории аэропорта Кабула, заявил по итогам видеоконференции глав МИД альянса в пятницу генсек НАТО Йенс Столтенберг.

В ночь на понедельник, 16 августа, официальный представитель политофиса "Талибана"* Мухаммед Наим заявил, что война в Афганистане окончена, а форма правления в государстве прояснится в ближайшее время.

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© REUTERS / MURAT CETİNMUHURDAR/PPO
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"НАТО завершила свою военную миссию в Афганистане. Союзники теперь находятся на территории аэропорта. Разные страны сделали все возможное для вывода всех сил и возвращения всего оборудования", - сказал он.

Столтенберг пояснил, что каждая страна отвечала за доставленное в Афганистан вооружение и оборудование. "Что-то было уничтожено. Но что-то осталось на месте", - сказал генсек, отвечая на вопрос о том, что будет с оборудованием союзников после завершения миссии в Афганистане.

"Ряд стран-союзников выступили на сегодняшней встрече с предложением принять афганцев у себя. Если нам удастся их эвакуировать, то есть страны, которые готовы их принять временно или на более постоянной основе. Они также заявили о готовности направить за ними самолеты", - сказал он, добавив, что "дипломатическое признание новых властей будет зависеть от того, какими будут их будущие действия, но важно поддерживать контакты на местах уже сейчас, это делают некоторые из наших союзников".

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© AP Photo / Francisco Seco
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Столтенберг пояснил, что такие контакты полезны, например, для организации передвижения людей в аэропорт Кабула и общего контроля за обстановкой.

НАТО намерена проанализировать свою 20-летнюю операцию в Афганистане и извлечь необходимые уроки, говорится в заявлении глав МИД альянса. "Вместе мы в полной мере проанализируем наше присутствие в Афганистане и извлечем необходимые уроки", - указано в документе.

Грузинские миротворцы принимали участие в миротворческой миссии НАТО в Афганистане 17 лет - с 2004 года. С 2015 эта миссия была объявлена небоевой и получила название "Решительная поддержка". Подразделения покинули Афганистан по согласованному графику. Грузинские солдаты полностью вернулись на родину в конце июня.

В период участия Грузии в миссии в Афганистане, службу там прошли более 20 тысяч военных Грузии, в рамках 107 ротаций на различных уровнях (ISAF, RSM). За это время в Афганистане погибли 32 грузинских военных, а несколько сотен получили ранения разной тяжести. 

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Теги:
НАТО, Афганистан, Миссия "Решительная поддержка"

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