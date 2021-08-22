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Представитель МИД РФ Мария Захарова

МИД России: позиции участников "Крымской платформы" будут зафиксированы

photo: Press service MID RF
Политика
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Представитель МИД Захарова: "Крымская платформа" будет посвящена политике, а не реалиям, существующим в Крыму

ТБИЛИСИ, 22 авг — Sputnik. Москва зафиксирует позицию стран-участниц предстоящего саммита "Крымской платформы" и сделает выводы, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Политолог и публицист, бывший советник у четырех президентов Украины, депутат Верховной Рады Украины V созыва Дмитрий Выдрин
© photo: Sputnik / Vladimir Trefilov
Дмитрий Выдрин: киевский саммит "Крымская платформа" – пустышка

Саммит "Крымская платформа" по инициативе Украины пройдет в Киеве 23 августа. На нем обсудят вопрос "возвращения" контроля над Крымом. По словам главы МИД Украины Дмитрия Кулебы, в саммите примут участие 44 страны и международные организации, в том числе посол Турции. Глава МИД РФ Сергей Лавров назвал готовящуюся встречу шабашем, на котором "Запад будет продолжать пестовать неонацистские, расистские настроения современной украинской власти".

"Безусловно, Россия зафиксирует позицию этих стран и государств и сделает соответствующие выводы", - заявила Захарова, отвечая на вопрос, будет ли Россия продолжать диалог с участниками саммита или последует какая-то реакция: персональные санкции или вызов послов отдельных государств.

"Все участники знают нашу позицию. Они получали неоднократные приглашения от российской стороны своими собственными глазами увидеть Крым и составить собственное, не ангажированное, не опосредованное впечатление", - отметила она в интервью "Газете.ру".

Темы:
Новости из России (1721)

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