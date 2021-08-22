Госдеп США заявил о закрытии аэропорта Кабула на 48 часов

Талибы контролируют большую часть территории Афганистана и все наземные пограничные переходы. Покинуть страну можно только через аэропорт Кабула, но там возник хаос

ТБИЛИСИ, 22 авг — Sputnik. Аэропорт Кабула закроется на 48 часов, это необходимо для эвакуации тех, кто уже находится на его территории. Об этом сообщает Khaama Press со ссылкой на Госдеп США.

Отмечается, что у ворот аэропорта собрались тысячи человек, которые хотят покинуть страну.

Представители движения "Талибан"* заявили, что в ближайшие часы урегулируют ситуацию и облегчат процедуру выезда из Кабула.

Ситуация в Афганистане особенно обострилась на фоне вывода американских войск. В начале августа боевики движения "Талибан"* развернули широкомасштабное наступление, захватили крупные города, а 15 августа вошли в Кабул. Президент Афганистана Ашраф Гани бежал из страны.

Сейчас талибы контролируют большую часть территории Афганистана и все наземные пограничные переходы. Покинуть страну можно только через аэропорт Кабула, но там возник хаос.

* "Талибан" - террористическая организация, запрещенная в России и в ряде других государств