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Жители Кабула пытаются перебраться через стену в аэропорт

Госдеп США заявил о закрытии аэропорта Кабула на 48 часов

© REUTERS
Политика
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Sputnik Грузия
https://sputnik-georgia.ru/world_politics/20210822/252643594/Gosdep-SShA-zayavil-o-zakrytii-aeroporta-Kabula-na-48-chasov.html

Талибы контролируют большую часть территории Афганистана и все наземные пограничные переходы. Покинуть страну можно только через аэропорт Кабула, но там возник хаос

ТБИЛИСИ, 22 авг — Sputnik. Аэропорт Кабула закроется на 48 часов, это необходимо для эвакуации тех, кто уже находится на его территории. Об этом сообщает Khaama Press со ссылкой на Госдеп США. 

Отмечается, что у ворот аэропорта собрались тысячи человек, которые хотят покинуть страну.

Тбилисский международный аэропорт - терминал прибытия, ожидающие
© Sputnik / Olga Kiknavelidze
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Представители движения "Талибан"* заявили, что в ближайшие часы урегулируют ситуацию и облегчат процедуру выезда из Кабула.

Ситуация в Афганистане особенно обострилась на фоне вывода американских войск. В начале августа боевики движения "Талибан"* развернули широкомасштабное наступление, захватили крупные города, а 15 августа вошли в Кабул. Президент Афганистана Ашраф Гани бежал из страны.

Сейчас талибы контролируют большую часть территории Афганистана и все наземные пограничные переходы. Покинуть страну можно только через аэропорт Кабула, но там возник хаос.

* "Талибан" - террористическая организация, запрещенная в России и в ряде других государств

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