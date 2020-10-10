Китайский зонд долетит до Марса через несколько месяцев

Это первая китайская миссия по исследованию Марса. Главная ее цель – найти возможные признаки жизни на Марсе

ТБИЛИСИ, 10 окт — Sputnik. Первый китайский зонд по исследованию Марса "Тяньвэнь-1" выполнил успешный орбитальный маневр в глубоком космосе на расстоянии 29,4 миллиона километров от Земли, говорится в заявлении Государственного космического управления Китая. Об этом сообщает РИА Новости.

"Девятого октября в 23:00 по пекинскому времени (19:00 тбс) под контролем группы управления полетом первого китайского зонда по исследованию Марса "Тяньвэнь-1" более чем на 480 секунд был успешно запущен основной двигатель аппарата, маневр в глубоком космосе прошел успешно", - говорится в заявлении ведомства.

Зонд "Тяньвэнь-1" был запущен 23 июля, он осуществил уже две коррекции орбиты. По предварительным расчетам, зонду понадобится еще четыре месяца, чтобы добраться до Марса, за это время будут проведены еще две или три коррекции.

В управлении пояснили, что для уменьшения отклонения аппарата от заданной траектории полета выполняется коррекция орбиты, а для изменения текущей орбиты и вывода аппарата на новую выполняется орбитальный маневр.

Миссия включает выход и вращение на орбите Марса, посадку и перемещение по поверхности Красной планеты. В случае успеха миссии ученые смогут изучить атмосферу, рельеф, геологические характеристики, особенности магнитного поля планеты, что поможет получить ключ к разгадке происхождения и эволюции Марса и всей Солнечной системы.

При этом главная цель миссии - найти возможные признаки жизни на Марсе, а также помочь ученым понять, могут ли условия на этой планете измениться в будущем так, что она станет пригодна для жизни людей.

Аппарат направит полученные данные на Землю в 2021 году.