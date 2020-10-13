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Пандемия коронавируса COVID 19 - ПЦР тестирование

В ВОЗ объяснили ошибочность одной из идей о коллективном иммунитете от COVID-19

© AP Photo / Vincent Thian
Наука
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Темы:
Ситуация с коронавирусом COVID-19 в мире (1350)
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Коллективный иммунитет у общества возникает отнюдь не из-за беспрепятственного распространения болезни, отметили в организации

ТБИЛИСИ, 13 окт — Sputnik. Люди ошибочно полагают, что распространение COVID-19 прекратится после того, как все человечество им переболеет и появится коллективный иммунитет. Об этом заявил гендиректор Всемирной организации здравоохранения Тедрос Адханом Гебрейесус на брифинге в Женеве. Об этом сообщает РИА Новости.

По его словам, люди полагают, что свободная циркуляция вируса в обществе приведет к коллективному иммунитету, который остановит распространение коронавируса. На самом деле же суть эффекта в том, что он возникает при достаточно большой доле населения с иммунитетом, полученным благодаря массовой вакцинации, объяснил глава ВОЗ.

Эмблемы Всемирной организации здравоохранения и Объединённой программы ООН по ВИЧ/СПИД
© photo: Sputnik / Alexey Vitvitsky
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"Еще никогда в истории коллективный иммунитет не использовался в качестве стратегии борьбы со вспышкой заболевания, не говоря уже о пандемии", – заявил он.

Гебрейесус отметил, что идея о достижении коллективного иммунитета к COVID-19, основанная на беспрепятственном распространении коронавируса, противоречит этике и научному подходу.

Гендиректор ВОЗ также обратил внимание на недостаток информации у врачей об иммунитете к коронавирусной инфекции. В частности, пока неизвестно, как долго сохраняется невосприимчивость к возбудителю COVID-19 у переболевшего человека. Гебрейесус утверждает, что многие страны по-прежнему далеки до достижения уровня коллективного иммунитета.

Он также призвал не забывать, что долгосрочные последствия COVID-19 для организма пока не изучены до конца.

Пандемия коронавируса охватила практически весь мир. По последним данным ВОЗ, число инфицированных превысило 37 миллионов, более миллиона из них умерли. Больше всего заболевших в США – 7,5 миллиона человек.

Темы:
Ситуация с коронавирусом COVID-19 в мире (1350)
Теги:
Коронавирус COVID-2019, Всемирная организация здравоохранения


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