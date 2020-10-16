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ПЦР тестирование на коронавирус на батумском бульваре

Ученые разработали тест - он предсказывает тяжелую форму COVID-19

© Sputnik / Alexander Imedashvili
Наука
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Темы:
Ситуация с коронавирусом COVID-19 в мире (1365)
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Sputnik Грузия
https://sputnik-georgia.ru/world_science/20201016/249725795/Uchenye-razrabotali-test---on-predskazyvaet-tyazheluyu-formu-COVID-19.html

Открытие поможет выявить тяжелых пациентов на раннем этапе заболевания и применить в их лечении индивидуальный подход

ТБИЛИСИ, 16 окт — Sputnik. В Великобритании ученые создали уникальный тест, который способен предсказать, насколько тяжело будет у пациентов протекать COVID-19. Результаты исследования публикует журнал Respiratory Research.

Речь идет об анализе, позволяющем предугадать тяжесть протекания болезни по профилю пяти цитокинов в крови пациента.

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© Sputnik / Alexander Imedashvili
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Цитокины — клеточные сигнальные молекулы. Они запускают в крови реакцию, финальным продуктом которой являются лимфоциты — защитные иммунные клетки.

Как отмечается, у части пациентов с тяжелой формой COVID-19 иммунная система реагирует на коронавирус особенно бурно. Это способно привести к чрезмерному повышению уровня цитокинов в крови — цитокиновому шторму, поясняют врачи.

Дело в том, что в этом случае цитокины, вместо того, чтобы помогать организму бороться с вирусом, наоборот, вызывают гипервоспаление, разрушительное для клеток и тканей организма. Это сильно осложняет течение болезни и зачастую чревато летальным исходом.

Чтобы решить эту проблему, ученые из Саутгемптонского университета решили выяснить, можно ли при госпитализации по анализу цитокинов в крови выявить предрасположенность к цитокиновому шторму и определить больных с угрозой ухудшения состояния, дабы соответственно скорректировать лечение.

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Исследователи изучили образцы крови 100 пациентов с положительной реакцией на COVID-19, поступивших в Университетскую больницу Саутгемптона NHS Foundation Trust (UHS). Эксперимент проводился в период с 20 марта по 29 апреля 2020 года, во время первой волны пандемии коронавируса.

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Выяснилось, что риску слишком выраженной иммунной реакции подвержены люди с высоким уровнем в крови цитокинов IL-6, IL-8, TNF, IL-1β и IL-33, особенно двух последних. Таких пациентов, считают авторы, нужно сразу помещать в отделение интенсивной терапии с возможностью оперативного подключения к аппарату искусственной вентиляции легких.

"Наши результаты показывают, что тестирование на цитокины в месте оказания медицинской помощи возможно, и в будущем оно поможет подбирать подходящее лечение практически в режиме реального времени. Становится все более очевидным, что COVID очень неоднороден. А так мы сможем сфокусировать лечение на ключевых механизмах заболевания для каждого конкретного человека", - приводятся в пресс-релизе университета слова одного из авторов исследования доктора Тристана Кларка (Tristan Clark).  

Авторы считают, что точно определив, какие именно цитокины вызывают гипервоспаление у каждого пациента с COVID-19, врачи смогут реализовать индивидуальный подход, известный как "точная медицина".

Темы:
Ситуация с коронавирусом COVID-19 в мире (1365)


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